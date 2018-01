Bergen byr på noe for alle denne helgen. På byens scener kan du finne både bøker, blues, storband, rap og reparatører.

FILM: Nyt et bibliotek

Fra filmen

Hva: «Ex Libris: The New York Public Library».

Hvor: Cinemateket USF.

Når: Søndag 17.00.

Hvorfor: Etter visningen på Tromsø Internasjonale Filmfestival nylig, jublet flere av mine filmkritikerkollegaer på Facebook. «En tre og en halv timer lang dokumentar om biblioteket i New York? Ja! Jeg vil bare være inni den filmen en uke. Eller lenger. Kanskje alltid,» skrev en. En annen sendte den ut som hett tips til alle bibliotek- og bokinteresserte.

Anmeldelsen på Robert.Ebert.com løfter anbefalingen enda et hakk: «Ex Libris» portretterer New Yorks offentlige bibliotek, og i forlengelsen av det: alle slike institusjoner, som en ikke-kommersiell kraft i det offentlige liv, som motkraft til antiintellektuelle holdninger, som et sted der sosiale barrierer rives ned, og som et sted som nærer fellesskapsfølelsen i en tid med teknologisk frembrakt ensomhet og narsissisme.»

Frederick Wisemans dokumentar hadde premiere på fjorårets filmfestival i Venezia, der den vant to priser, og den seilte inn på flere amerikanske lister over årets beste filmer. Visningen på Cinemateket søndag (og tirsdag) er eneste mulighet for å se filmen på stort lerret.

Britt Sørensen

KONSERT: Blues med kinesisk vri

Vegar Valde (arkiv)

Hva: Chinatown bluesband.

Hvor: Christinegaard Hovedgaard.

Når: Torsdag 20.00.

Hvorfor: Entusiasme og selvtillit er som alltid stikkordene når musiker, produsent og talentspeider H.P. Gundersen går løs på et nytt prosjekt. Denne gang lanserer han konseptet Klubb Gåsehud, et tilbud til «alle som elsker ekte, sjelfull, organisk musikk».

Først ut er et av Gundersens egne ensembler, Chinatown Bluesband, hvor medlemmene tar i bruk vokal, gitar, fiolin, piano, kontrabass og gutzeng. Det sistnevnte er et kinesisk klimpreinstrument, litt som en citar, og trakteres av den like kinesiske Nora Zheng. Igjen kan det passe å sakse fra presseskrivet:

«Chinatown bluesband kombinerer elementer av blues, country, pop og kinesisk tradisjonsmusikk på en måte en knapt kunne tro var mulig, basert på en filosofi om universale musikalske lover som gjelder i alle former for musikk og at all musikk med substans kan fusjonere frem nye uttrykk.»

Store ord og store ambisjoner denne torsdagen i Sandviken, altså.

Erik Fossen

KONSERT: Storbandnytt

Knut Strand (arkiv)

Hva: Heavy Weather Orchestra.

Hvor: Lille Ole Bull.

Når: Lørdag 13.30.

Hvorfor: Det er ikke hvert år det dukker opp et nytt storband i byen, til det er nok sjangeren for krevende både musikalsk og logistikkmessig. Derfor bør man ta godt imot nykommerne i Heavy Weather Orchestra, som har ambisjoner om å drive profesjonelt.

Gruppen presenterer seg som unge, talentfulle musikanter, men mange har nok lagt merke til flere av dem tidligere. Musikalsk leder er dessuten Stein Roseth, som blant annet har dirigert Fortunens Musikkorps, Fjell Big Band og Sotra Storband.

På repertoaret denne lørdagsformiddagen står musikk av storbandkomponister som Bob Mintzer, Thad Jones, Gordon Goodwin og Arturo Sandoval. De 17 musikerne og dirigenten ønskes lykke til!

Erik Fossen

ARRANGEMENT: Reparatørene kommer!

Eirik Brekke

Hva: Fiksefest.

Hvor: Marineholmen Makerspace, Thormøhlens gate 41.

Når: Lørdag 11.00.

Hvorfor: Hvorfor kaste, når man kan reparere? Du sparer penger, og miljøet, og kanskje lærer du noen triks for å fikse ting selv?

Fiksefesten er et samarbeid mellom Marineholmen Makerspace, Klimafestivalen § 112, Bergen Teknologioverføring, Bergen Makers og Grønn aktivisme/Bergen klimanettverk. Men det trenger ikke være høyteknologiske saker du tar med deg til reparasjon. Det kan godt være en mobil med knust skjerm, men like gjerne en sko eller et plagg der sømmer har raknet, stekepanner med ødelagte håndtak, sykler som må shines opp eller noe annet du ikke har lyst til å kvitte deg med uten å ha prøvd litt livberging. Fiksefesten stiller med kompetente reparatører og kreative problemløsere, og unnslår seg ikke for å lære bort en god idé eller to.

Britt Sørensen

KONSERT: Sushi x Kobe vender tilbake

Marita Aarekol (arkiv)

Hva: Sushi x Kobe-konsert.

Hvor: USF Verftet.

Når: Lørdag 20.30.

Hvorfor: Sushi x Kobe samles igjen på scenen på Verftet lørdag. Onge $ushimane har i det siste vært ganske opptatt med en lovende solokarriere under sitt døpenavn Emir, og det er lenge siden sist de gjorde en egen konsert byen. Dette blir garantert et kjært gjensyn for mange. Selv kaller de konserten «årets verste julegave», og lover å «brenne ned Verftet». Det tyder på at alt er som før – breialt, gøy og grovt.

De tidlige tekstene til rapperne var kontroversielle, og fikk kritikk på grunn av sexistiske tekstlinjer. I det siste har de funnet frem mer av sine myke sider, men ikke misforstå, det er fremdeles langt fra søndagsskolemateriale. Siden låten «Wadadadeng» dukket opp på internettet en dag i 2014, har de to spilt for utsolgte scener både innenlands og utenlands. Denne helgen finner du dem på hjemmebane.

Ingvild Nave