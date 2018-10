Kunstneren Banksy forklarer seg etter at et av hans bilder makulerte seg selv like etter at det ble solgt for én million pund på auksjon i London.

Bildet «Girl with Balloon» ble solgt for over 11 millioner kroner ved auksjonshuset Sotheby's fredag. Rett etterpå ble et sjokkert publikum vitne til at bildet gikk gjennom en makuleringsmaskin gjemt i bilderammen, mens alarmen går i bakgrunnen.

Motivet er et av kunstnerens mest kjente, og det hele synes å være et stunt iscenesatt av Banksy selv. Salgssummen på 1.042.000 pund er rekord for Banksy.

En Instagram-video lagt ut av kunstneren Pierre Koukjian viser halve lerretet hengende i remser ut av bilderammen etter å ha gått gjennom makuleringsmaskinen.

Picasso-sitat

Lørdag kveld avslørte Banksy selv trikset i en video på sin offisielle Instagram-konto, med følgeteksten: «Trangen til å ødelegge er også en kreativ trang» – Picasso

– For få år siden bygde jeg i all hemmelighet en makuleringsmaskin inn i et maleri. I tilfelle det noen gang skulle på auksjon.., heter det i videoen, som viser bilder rammebyggingen klippet sammen med en annen video fra stuntet på Sotheby's.

Banksys talsperson bekrefter at innlegget er ekte.

Auksjonshuset virket like sjokkert som alle andre over stuntet.

– Det ser ut som vi akkurat ble «banksy-ed», sier Alex Branczik, Sotheby's sjef for samtidskunst.

Anonym kjøper

Auksjonshuset opplyser at de er i samtaler med den anonyme kjøperen om hva den videre prosessen. Noen kunstmarkedsspekulanter mener kunstverket kan være verdt enda mer etter makuleringen.

Banksy la først ut et bilde på Instagram natt til lørdag av forferdede tilskuere på Sotheby's som ser på det halvveis makulerte bildet.

Det er også kommet meldinger om at en mann med hatt og svarte solbriller havnet i et basketak med sikkerhetsvakter nær inngangen til auksjonshuset etter hendelsen. Det har ført til spekulasjoner om at kunstneren selv var til stede og på et vis utløste makuleringen.