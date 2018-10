Et kunstverk fra den britiske kunstneren Banksy makulerte seg selv like etter at det ble solgt for drøyt én million pund på en auksjon i London.

Bildet «Girl with Balloon» ble solgt for over 11 millioner kroner ved auksjonshuset Sotheby's fredag. Rett etterpå gikk bildet gjennom en makuleringsmaskin gjemt i bilderammen.

Motivet er et av kunstnerens mest kjente, og det hele synes å være et stunt iscenesatt av Banksy selv. Salgssummen på 1.042.000 pund er rekord for Banksy.

En Instagram-video lagt ut av kunstneren Pierre Koukjian viser halve lerretet hengende i remser ut av bilderammen etter å ha gått gjennom makuleringsmaskinen.

Auksjonshuset opplyser lørdag til AFP at de er i samtaler med kjøperen om hva den videre prosessen.

Noen kunstmarkedsspekulanter mener kunstverket kan være verdt enda mer etter makuleringen.

Banksy la på Instagram natt til lørdag selv ut et bilde, der forferdede tilskuere på Sotheby's ser på det halvveis makulerte bildet.

Det er også kommet meldinger om at en mann med hatt og svarte solbriller havnet i et basketak med sikkerhetsvakter nær inngangen til auksjonshuset etter hendelsen. Det har ført til spekulasjoner om at kunstneren selv var tilstede og på et vis utløste makuleringen.