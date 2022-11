Hun ville bygge en ekte hamburgerrestaurant på DNS: – Blir veldig dyrt

Kjersti Horn skal lage kroppslig og blodig teater på Store Scene. Men budsjettet setter noen begrensninger.

Kjersti Horn skal sette opp «Rome og Julie» på Store scene i april.

William Shakespeares «Romeo og Julie» regnes av mange som den ultimate kjærlighetshistorien.

På DNS til våren gjør de grep i tiden og lar to kvinner spille hovedrollene som det elskende paret, Ameli Isungset Agbota og Stine Robin Eskildsen.

– Jeg vil dytte og røske i en historie de fleste av oss kjenner altfor godt – gi det et annerledes og moderne blikk, andre kropper. Det er konflikter og krig i stykket og, så jeg vil lage noe som gir mening i vår tid. Det skal ikke være museumsteater, sier regissør Kjersti Horn.

– Det blir sverdkamper

Men hun flytter ikke handlingen helt frem til våre dager.

– Det blir sverdkamper. Det er vel ikke så vanlig i Bergen i 2022, sier hun og ler.

Stine Robin Eskildsen spilte også hovedrollen i «Sprengt», det forrige stykket Kjersti Horn regisserte på DNS.

Horn liker å gå egne veier. I Bergen har hun både sjokkert og fått jubel for grepene hun gjorde i mye omtalte «Arv og miljø», Preben Hodneland-maratonen «Raskolnikov» og voldsomme «Sprengt», det siste så sent i fjor.

– Jeg liker det brutale. Det er litt slik jeg oppfatter virkeligheten. Men i «Romeo og Julie» er det noe håpefullt også, selv om det ender tragisk. Det er en helende kraft i unge folk som tør å tro slik på kjærligheten når verden rundt er så brutal, mener Horn.

– Store ideer

Hennes opprinnelige plan var å bygge en ekte hamburgerrestaurant på hele Store Scene og la handlingen utspille seg der.

Kjersti Horn, tidligere teatersjef Agnete Haaland og forfatter Vigdis Hjorth avbildet da de i 2017 planla oppsetningen av «Arv og miljø» på DNS.

– Men jeg fikk beskjed om at det blir veldig dyrt, selv for et institusjonsteater. Vi får se – jeg har ikke helt gitt opp.

– Hvorfor hamburgerrestaurant?

– Jeg vil ha et slags ikke-sted, et sted der ungdommer henger, som ikke er hjemme eller egentlig tilhører noen, sier Horn.

Les også Sex, nakenhet og vold i Teaterkjelleren: – Kommer ubehagelig tett på

DNS-sjef Stefan Larsson bekrefter at utgiftene til å bygge restaurant ville ha doblet budsjettet på «Romeo og Julie».

– Det er ingen konflikter i dette. Det er ikke uvanlig at scenografer har store ideer som ikke alltid er økonomisk realistiske, sier Larsson.

– Jeg krever nok mye

Horn signaliserer at det blir et kroppslig og voldelig stykke, med blod, vann og søl. Ikke overraskende skal hun bruke hele verktøykassen, som betyr at kameraer og store skjermer også blir viktige elementer.

Preben Hodneland og Sara Khorami i Kjersti Horns dramatisering av «Kristin Lavransdatter».

– Jeg vil komme nær hovedpersonene og kroppene deres, sier Horn.

Hun tror at alle skuespillere lengter etter å jobbe med hele seg, med både kropp og hode, og kunne gå hundre prosent inn i en rolle.

For tiden går hennes versjon av «Kristin Lavransdatter» på Det Norske Teatret, med Sara Khorami og Preben Hodneland. Det varer i åtte timer.

– Jeg krever nok mye – det blir som en voldsom idrettsprestasjon. Jeg vil at de skal tørre å være modige og sårbare.

– Men jeg presser ikke skuespillerne til å gjøre ting de ikke vil. Vi har en tett dialog om dette. Alle skal føle seg trygge, understreker Horn.

Vil treffe ungdommen

Hun ønsker sterkt at «Romeo og Julie» får ungdommene tilbake på teatret.

Ameli Isungset Agbota i en scene fra «Havet tar det det ikke gir», som spilles på DNS fra 17. nobember. Det er skrevet av Sumaya Jirde Ali, som nylig anmeldte Atle Antonsen for hatytringer.

– Dette er jo en historie for dem, om ungdommelig pasjon og å tørre å tro på noe, sier Horn.

Hun har jobbet mye i Bergen og gleder seg til å returnere til DNS.

– Jeg er kjempeglad i ensemblet på teateret, og ser veldig frem til å jobbe med Stine og Ameli igjen. Det er ikke hver dag vi får gjøre en så stor klassiker i dette formatet.