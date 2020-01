71-åring slipper å sone for å ha skrevet «korrupte kakerlakk» om Sumaya

En 71 år gammel kvinne fra Bergen er i Høyesterett dømt til 24 dager betinget fengsel for å kalt debattant Sumaya Jirde Ali «din korrupte kakerlakk».

HETSET: Sumaya Jirde Ali ble omtalt som «fandens svarte avkom». Foto: Åserud, Lise , NTB scanpix (arkiv)

I Gulating lagmannsrett ble kvinnen dømt til 14 dager ubetinget fengsel.

– Det var ikke grunnlag for ubetinget fengsel, slik lagmannsretten hadde kommet til, og som påtalemyndigheten hadde argumentert for, skriver Høyesterett i et sammendrag av dommen.

Det var i kommentarfeltet på Facebook-gruppen «Vi som støtter Sylvi Listhaug» at bergenskvinnen høsten 2017 skrev kommentaren om den somaliske samfunnsdebattanten. Den lød: «Fandens svarte avkom reis tilbake til Somalia og bli der din korrupte kakkelakk.»

