Denne boken skulle AUF-lederen ønske han hadde hatt for ti år siden

– Det tok flere år før jeg forsto hva som egentlig hadde skjedd.

Endre Toft er leder for AUF i Vestland. Han er glad det nå kommer en bok for barn om 22. juli.

22. juli 2011 var elleve år gamle Endre Toft i familiebesøk på Klepp. Midt i festlighetene kom meldingene om bomben i regjeringskvartalet og skytingen på Utøya.

– Vi skjønte ingenting, men pappa var sikker på det var en sammenheng mellom angrepene, forteller han.

En fyr som ikke likte Ap

I dag, ti år senere, er Toft 21 år og fylkesleder for AUF i Vestland. Han kan ikke huske at de snakket noe særlig om angrepene i tiden etterpå – verken på skolen eller hjemme.

– Forklaringen var at det var en fyr som ikke likte Ap og ville ødelegge for partiet – ikke så mye mer enn det. Det tok flere år før jeg forsto hva som egentlig hadde skjedd.

Nettopp opplevelser liknende Toft sine, var bakgrunnen for prosjektet til journalist og forfatter Thomas J.R. Marthinsen.

Det var lite snakk om 22. juli på skolen i årene etter terrorangrepet, forteller Endre Toft.

Manglet en bok for barn

– Det har kommet mange bøker, filmer og serier om 22. juli. Men de er laget av voksne, for voksne. Behovet for en bok for barn var stort.

«La oss snakke om 22. juli» er en barnebok om det som skjedde i regjeringskvartalet og på Utøya.

For å lage boken, reiste Marthinsen rundt på barneskoler for å samle inn spørsmål fra barn på 5.–7. trinn.

– Jeg var redd de skulle være uinteresserte og ikke lure på noe, men der tok jeg feil. De visste veldig mye, og lurte på veldig mye.

Marthinsen beskriver det som om de hadde mange puslespillbiter uten at de visste hva puslespillet skulle forestille.

Forfatter og journalist Thomas Marthinsen samlet inn spørsmål fra barn i 9–12 årsalderen. Det har blitt til boken «La oss snakke om 22. juli». Foto: Ina Lykke Schmidt

Undervurderer barn

Spørsmålene tok Marthinsen med seg til mennesker som på ulikt vis var involvert i terrorangrepene.

– Jeg skjønte fort at jeg ikke kunne svare på dem selv. En som var på Utøya og overlevde er bedre til å svare på spørsmål om Utøya enn meg selv.

Både overlevende, pårørende, politifolk og helsepersonell er delaktige i boken. Det var viktig for ham å ta barnas spørsmål på alvor.

– Det er lett å undervurdere hva barn får med seg.

Marthinsen tror mange voksne vegrer seg for å ta opp 22. juli med barn. Han håper boken kan bli et verktøy som gjør det lettere å ta opp temaet.

– Samtalen med barn om 22. juli er ikke en kul samtale å ta, men det er nødvendig.

«La oss snakke om 22. juli» er skrevet av Thomas J.R. Marthinsen og illustrert av belgiske Els Cools.

– Skummelt å møte folk som hadde vært på Utøya

Som elleveåring hadde ikke Endre Toft rukket å bli aktiv i politikken. Men noen år senere, i 14–15-årsalderen, ble han medlem av Alver AUF utenfor Bergen.

Bare noen få år hadde gått siden terrorangrepet, og mange av ungdomspolitikerne i AUF hadde vært til stede på Utøya i 2011.

– Det var litt skummelt å møte folk som hadde vært der. Terskelen for å spørre om 22. juli var høy.

På bakgrunn av sine egne opplevelser, tror han det er bra og viktig at barn får vite om terrorangrepene.

– Jeg tror det viktig å ikke skjule eller prøve å forenkle sannheten. En sånn bok får frem at angrepet ikke var tilfeldig, men en politisk motivert handling.

Og utdyper:

– I sånne tilfeller er bøker bra, sier Toft. De er viktige i seg selv, men det viktigste er at det skaper en arena for å snakke om det – det gjør det lettere å stille spørsmål.

Toft tror bøker er en god måte å få i gang samtalen om 22. juli på.

Ikke råd til å la være

Marthinsen er glad for at terrorangrepene nå skal inn i læreplanen i grunnskolen. Han understreker at det ikke er mange år til de som er barn nå skal inn i politikken, bli lærere, psykologer og politi.

– Hvis vi ikke snakker med dem om dette temaet, mister vi en hel generasjon. Det har vi ikke råd til.

Toft, som allerede har kommet langt i politikken, er ikke i tvil om behovet for en litteratur og kunnskap rettet mot barn og unge:

– Jeg hadde trengt denne boken for ti år siden – det er bra den kommer nå.