NRK trekker radio­innslag etter tirade mot Israel

NRK beklager og trekker et innslag etter at programleder Shaun Henrik Matheson langet ut mot Israel i programmet sitt tirsdag.

NRK trekker et radioinnslag der Israel får hard kritikk. Her er kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden

«Kan det virkelig komme gode nyheter fra dette landet? Nja, på en måte. På en måte som du har hørt, og dersom vi kun skal tenke på oss selv, og glemme alt av overgrep og drap israelerne utfører på det palestinske folk.», sa Matheson på radioprogrammet sitt, «Shaun på P13», tirsdag formiddag, ifølge Medier24.

Under et innslag der han tok for seg nyheten om at det er svært lite smitte blant de vaksinerte i Israel, langet han ut mot landet.

«Det er nesten så jeg skulle ønske at vaksinen ikke virka... Det går ikke an å si, beklager, jeg skjønner det, pokker også.», sa han.

Underholdningsredaktør Charlo Halvorsen beklager innslaget.

– Det er over streken. Dette må vi bare beklage, og jeg skjønner godt at folk er sinte, sier han.

Halvorsen sier også at episoden ikke får konsekvenser for Matheson, men at denne biten av programmet vil bli avpublisert.

– Vi synes det var over streken og et sleivspark i et direktesendt program. Vi skjønner at folk blir provosert og at det er uheldig, så vi tar det bort, sier han.