Jon Batiste ble den store vinneren under årets Grammy-utdeling

Jon Batiste stakk av med den gjeveste prisen under den 64. Grammy-utdelingen natt til mandag med albumet «We Are,» i tillegg til fire andre priser.

Anderson Paak (t.v.) og Bruno Mars utgjør R&B-duoen Silk Sonic. De vant årets låt for «Leave the Door Open».

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj talte til salen under Grammy-utdelingen natt til mandag. Foto: Chris Pizzello / AP Photo / NTB

Jon Batiste tar imot prisen for årets album under den 64. Grammy-utdelingen natt til mandag. Totalt vant artisten fire priser. Foto: Chris Pizzello / AP Photo / NTB

Olivia Rodrigo poserer med prisene for beste årets nykommer, beste pop solo-framførelse og beste popalbum. Foto: John Locher / AP Photo / NTB

NTB

Batiste hadde flest nominasjoner av samtlige under årets Grammy-utdeling, med 11.

– Jeg har bare senket hodet og jobbet med faget hver dag. Dette er mer enn underholdning for meg, det er spirituell utøvelse, sa Batiste da han tok imot sin siste pris for kvelden.

Retro

Superduoen Sonic Silk sjokkerte pop-tungvektere som Billie Eilish, Olivia Rodrigo og Lil Nas X da de sikret seg prisen for årets låt med singelen «Leave The Door Open».

Silk Sonic vant i alt fire priser: årets låt, beste låtinnspilling, beste R&B-låt og beste R&B-opptreden. Sistnevnte ble delt med Jazmine Sullivan for «Pick Up Your Feelings»

Duoen var kledd i 1970-talls stil og danset seg opp på scenen i Las Vegas for å ta imot prisene.

– Vi prøver virkelig vårt beste for å være ydmyke på dette tidspunktet, sa Paak etter å ha vunnet årets låtinnspilling.

– Men i bransjen kaller de det å gjøre rent bord, sa han og la til at Silk Sonic spanderer drinkene i kveld.

Popkomet

Stjerneskuddet Olivia Rodrigo var på forhånd ventet å gjenta Billie Eilish' storeslem fra 2020, etter å ha blitt nominert til priser for blant annet beste nye artist, årets sang, årets låt og beste album.

Hun nådde ikke helt opp, men tok like vel med seg tre priser: årets nykommer, beste pop solo-framførelse og beste popalbum.

Hennes aller første singel kom ut i januar 2021.

Til tross for å være blant artistene med flest nominasjoner, måtte både Eilish, Justin Bieber og Lil Nas X gå tomhendte hjem.

Zelenskyj-tale

Under prisutdelingen hadde Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj en overraskende opptreden. I en forhåndsinnspilt videotale ba han om støtte til Ukraina og oppfordret musikkindustriens artister til å «fylle stillheten med musikk».

Han sammenlignet den russiske invasjonen med en dødelig stillhet som truet med å utrydde drømmene og livene til det ukrainske folket, inkludert landets barn.

– Våre musikere bærer skuddsikre vester i stedet for finklær. De synger for de sårede på sykehusene, til og med for de som ikke kan høre dem. Men musikken vil like fullt trenge gjennom, sa Zelenskyj.

Zelenskyjs tale ble spilt av før artisten John Legend gikk på scenen sammen med den ukrainske sangeren Mika Newton og poeten Ljuba Yakimtsjuk.

