Grammy: R & B-duo vant årets låt

Silk Sonic, duoen bestående av Bruno Mars og Anderson Paak, vant den gjeveste prisen på den 64. Grammy-utdelingen natt til mandag.

Anderson Paak (t.v.) og Bruno Mars utgjør R & B-dueon Sonic. De vant årets låt for «Leave the Door Open».

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Superduoen sjokkerte pop-tungvektere som Billie Eilish, Olivia Rodrigo og Lil Nas X da de sikret seg prisen for årets låt med singelen «Leave The Door Open».

Silk Sonic vant i alt fire priser: årets låt, beste låtinnspilling, beste R & B-låt og beste R & B-opptreden. Sistnevnt ble delt med Jazmine Sullivan for «Pick Up Your Feelings»

Duoen var kledd i 1970-talls stil og danset seg opp på scenen i Las Vegas for å ta imot prisene.

– Vi prøver virkelig vårt beste for å være ydmyke på dette tidspunktet, sa Paak etter å ha vunnet årets låtinnspilling.

– Men i bransjen kaller de det å gjøre rent bord, sa han og la til at Silk Sonic spanderer drinkene i kveld.

Jon Batiste vant prisen for årets album med «We Are». Batiste vant også fire andre Grammy-priser.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på