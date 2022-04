Standupkomiker Gilbert Gottfried er død

Den amerikanske komikeren og skuespilleren Gilbert Gottfried er død, opplyser familien. Han ble 67 år gammel.

Gilbert Gottfried, en av de mest gjenkjennelige stemmene innen amerikansk standup, er død etter lang tids sykdom. Han ble 67 år gammel.

NTB

Gottfried var kjent for sin karakteristiske stemme og spøker som kunne grense til det sjokkerende og usmakelige. I tillegg til standup-karrieren var han stemmeskuespiller i flere filmer, og han hadde blant annet stemmen til papegøyen Iago i den engelskspråklige versjonen av Disney-filmen «Aldaddin» fra 1992.

– I tillegg til å være den mest ikoniske stemmen innen humor, var Gilbert en fantastisk ektemann, bror, venn og far til sine to barn. Selv om denne dagen er en trist dag for oss alle, håper vi folk fortsetter å le så høyt de kan i Gilberts ære, heter det i en uttalelse fra familien.

Gottfried døde av en sjelden genetisk muskelsykdom, opplyser publisisten hans.

Flere framtredende skikkelser innen amerikansk humor uttrykker stor sorg over hans bortgang tirsdag, blant dem Seinfeld-skuespiller Jason Alexander.

