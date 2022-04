Musikalen «Cyrano» er kjedelig

Peter Dinklage er en dyktig skuespiller, men bare en middelmådig sanger. Det holder ikke i en musikal.

Cyrano (Peter Dinklage, «Game of Thrones») elsker sin gode venn Roxanne (Haley Bennett, «The Girl on the Train»), men er overbevist om at hun aldri vil kunne gjengjelde følelsene.

Hanne Marie Nord Filmanmelder

Publisert Publisert Nå nettopp

Fakta «Cyrano» Musikal/Drama

Regi: Joe Wright

Manus: Erica Schmidt

Skuespillere: Peter Dinklage, Haley Bennet, Kelvin Harrison Jr., Ben Mendelsohn.

Basert på Edmond Rostands skuespill «Cyrano de Bergerac». Les mer

Regissør Joe Wright har de siste årene gått fra Oscar-nominerte høyder med «Darkest hour» (2017), til så som så skrekk i «The Woman in the Window» (2021). I «Cyrano» er det nok en gang middelmådighet publikum får servert.

Roxanne forelsker seg i Cyranos ord – men tror at det er Christian brevene kommer fra.

Filmen er en adaptasjon av musikalen med samme navn, som igjen er en adaptasjon av teaterstykket «Cyrano de Bergerac» av Edmond Rostand. Stykket i seg selv var basert på de store linjene i den virkelige soldaten og poeten Cyranos liv.

I fiksjonen har ordsmeden som regel blitt portrettert med enorm nese, som er grunnen til at han tror han ikke kan bli elsket. I denne versjonen, hvor Peter Dinklage («Game of Thrones») spiller ham, er det høyden hans som står i veien for kjærligheten. Cyrano elsker sin gode venn Roxanne (Haley Bennett, «The Girl on the Train»), men er overbevist om at hun aldri vil kunne gjengjelde følelsene.

Også den rike greven De Guiche (Ben Mendelsohn) viser interesse for Roxanne.

Roxanne ønsker seg ekte kjærlighet. Det tror hun, etter ett blikk, at den vakre soldaten Christian (Kelvin Harrison Jr., «Monster») kan gi henne. Roxanne drømmer om at Christian er like smart som han er pen, men dessverre er Christian håpløs med ord. Derfor skriver Cyrano brev til Roxanne for ham, og brått har hun forelsket seg i ordene hun tror er Christians.

Selv om Dinklage ikke synger direkte dårlig, er det ikke bra nok til å bære en musikal.

Forviklingene er som i en klassisk teaterkomedie, i lekker filmatisk innpakning. Tenker man over de logiske bristene er det lett å la seg irritere: kjenner ikke Roxanne igjen sin nærmeste venns håndskrift, og senere, ikke engang stemmen hans? Musikaler er ikke i utgangspunktet troverdighetens høyborg, men det er likevel mye som lugger i overgangen fra scenen til lerretet.

Overdådige kostymer, blant annet på Ben Mendelsohns skurkete greve De Guiche, inviterer til mye komikk, men humoren sitter ikke.

Overdådige kostymer, blant annet på Ben Mendelsohns skurkete greve De Guiche, inviterer til mye komikk, men humoren sitter ikke alltid. Både Bennet og Harrison Jr. synger bra, men de flate karakterene vekker ikke nok engasjement. Roxanne skal liksom være oppegående, nesten feministisk i sitt ønske om en god samtalepartner i tillegg til kjærlighet. På grunn av tidligere nevnte «plotthull» fremstår hun mest dum og naiv.

Akkurat som Dinklages «Game of Thrones»-karakter Tyrion Lannister, er Cyrano en småfrekk og ordrapp mann med større selvtillit utad enn hva som egentlig er sant. Måten dette tilpasses karakteren er mer interessant enn en fyr som er usikker på nesen sin, og spilles veldig godt. Wright forsterker denne usikkerheten med smarte visuelle løsninger flere steder.

Selv om Dinklage ikke synger direkte dårlig, er det ikke bra nok til å bære en musikal. Sangstemmen hans er helt OK, ikke noe mer. Kombinert med lett forglemmelige låter, blir «Cyrano» kjedelig i lengden.

Kulturredaktørens utvalgte Nyhetsbrev Jens Kihl er kulturredaktør i Bergens Tidende og gir deg hver torsdag de beste sakene fra kulturverdenen. Meld meg på