TV 2 utsatt for dataangrep – 18.000 kunder må bytte passord

TV 2 Play ble torsdag utsatt for et dataangrep fra utenlandske IP-adresser. Angrepet fører til at 18.000 kunder må bytte passord.

Både TV 2 Play og tv2.no ble torsdag og natt til fredag utsatt for dataangrep fra utlandet. Rundt 18.000 kunder av TV 2 Play må bytte passord. Foto: Emil Weatherhead Breistein / NTB

NTB

– Angriperne benyttet blant annet passord som er lekket på nettet for å logge seg inn. Brukere som har samme passord på forskjellige tjenester kan derfor være rammet, sier pressesjef Jan-Petter Dahl i TV 2.

For å beskytte TV 2s kunder mot misbruk, er alle berørte kontoer sperret og passord er tilbakestilt. 18.000 kunder hos strømmetjenesten TV 2 Play må dermed bytte passord for å få adgang til tjenesten igjen.

Natt til fredag var også TV2.no nede i to timer, og TV 2 tror dette har sammenheng med angrepet mot TV 2 Play.

Datatilsynet er rutinemessig varslet, og TV 2 er også i dialog med Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).