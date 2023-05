Tårevått da Demenskoret vant publikumsprisen under Gullruten

NRK-serien Demenskoret stakk av med den gjeve publikumsprisen under årets Gullruten-utdeling. I serien følger vi et kor med 15 medlemmer som alle har demens.

En tydelig rørt Ingrid Gjessing Linhave og kormedlem Jan Runar Eliassen på scenen etter at Demenskoret fikk publikumsprisen under utdelingen av Gullruten i Grieghallen i Bergen fredag kveld.

Programmet var nominert sammen med VGTVs Bordtenniskameratene, Julian Rassat fra Kompani Lauritzen: Tropp 1 og bryteren Morten Thoresen fra Hodet i klemme.

Demenskoret startet som et hjerteprosjekt for programleder Ingrid Gjessing Linhave.

Både mormoren og morfaren var rammet av sykdommen, og i dag lever faren hennes med demens.

Stemmen brast

Gjessing Linhave var tydelig rørt og gråt da hun mottok prisen til stående applaus fra salen.

– Jeg vil snakke rett til publikum. Det er så fantastisk å lage en serie hvor det ikke finnes noe overflatisk, det er bare rett på. Tusen takk, sa hun fra scenen før stemmen brast.

På scenen hadde hun med seg kormedlem Jan Runar Eliassen. Han var også tydelig preget.

– Jeg vil takke koret. Jeg vil takke NRK for å sette det på agendaen. Men mest av alt vil jeg takke pårørende av familien som må leve med dette hver eneste dag. Jeg elsker dere, sa han.

Også i salen var det flere som gråt.

Hele salen reiste seg da «Demenskoret» fikk publikumsprisen under utdelingen av Gullruten i Grieghallen fredag kveld.

Har satt preg

Sammen med dirigent Kim Wisgaard og kormedlemmene har programmet bergtatt og rørt det ganske land. Etter at serien begynte å gå på TV første nyttårsdag, har Demenslinjen fått dobbelt så mange henvendelser.

– Vi var engstelige for at enkelte skulle kritisere det å be syke mennesker i en sårbar situasjon om å være på TV. Men vi tok helt feil – responsen har jo vært helt fantastisk, og koret har kun blitt møtt med kjærlighet, sa Gjessing Linhave til Se og Hør nylig.

Programmet er også nominert i kategoriene beste programleder, årets nye deltaker (Jan Runar Eliassen) og beste karakterdrevne dokumentarserie. Her måtte serien gi tapt for henholdsvis Selma Ibrahim (MGPjr), Malin Falch og Stinius Maurstad (Love IRL) og NRK-serien Hode i klemme.