Følg Festspillene i Bergen her

I 2018 ankom dronningen sammen med daværende styreleder Magne Furuholmen (til v.) og tidligere ordfører Marte Mjøs Persen Foto: Ørjan Deisz / Bergens Tidende

Årets åpningen av Festspillene i Bergen skjer på Festplassen på en gigantisk gul catwalk.

Startskuddet går når kongen og dronningen ankommer området like over 12.00.

Det skjer til tonene fra Kongekorpset, som i år består av Landås og Varden Skoles Musikkorps. De skal spille både marsjer og populærmusikk.

Kl 12.30 åpnes festivalen for 71. gang med taler fra kulturminister Anette Trettebergstuen og ordfører Linn Kristin Engø.

Deretter starter forestillingen «What is the city but the people», hvor en gjeng bergensere går over catwalken helt frem til kl 13.45.