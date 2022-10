Hva er Norge, og kan man svare på det i en roman?

«Gratulerer med dagen» kaster lys over nasjonalfølelse på en original og aktuell måte, innhyllet i en uengasjerende fremstilling av 17. mai-feiring på bygden.

Maria Horvei (f. 1988) har bakgrunn som skribent, kritiker og forlagsredaktør, og debuterer som forfatter denne høsten med romanen «Gratulerer med dagen».

Vi befinner oss i en liten bygd på Vestlandet hvor det er duket for feiring av nasjonaldagen. Perspektivet veksler mellom fortellingens fire hovedpersoner: Akademikeren Birger som stresser over talen han skal holde for anledningen, bygdens gamle lærer, Bjørg, som motvillig har påtatt seg ansvaret for årets feiring, hennes datter, Laila, som gruer seg til å overrekke foreldrene nyheten om at sommerferien skal tilbringes i en flyktningleir, og Arnold, den bitre forfatteren som kjemper for å bevare tradisjon og nasjonalfølelse i et samfunn han stadig føler seg mer distansert fra.

Maria Horvei (f. 1988) har bakgrunn som skribent, kritiker og forlagsredaktør, og debuterer som forfatter denne høsten med romanen «Gratulerer med dagen». Hun forsøker å si noe om hva den norske nasjonalfølelsen består av i en roman på i underkant av 200 sider. Dette er et svært ambisiøst, vanskelig og stort prosjekt.

Bakteppet for bokens refleksjon er 17. mai-feiring – en dag hvor essensen av Norge forsøkes oppsummert i festtaler landet over. Bokens fire karakterer blir representanter for ulike synspunkt, når spørsmålet «hva er Norge» undersøkes i en historisk kontekst, i spenningsforholdet mellom by og bygd, og i global sammenheng.

«Gratulerer med dagen» gir en realistisk fremstilling av nasjonaldagsfeiring på bygden, i den forstand at det ikke skjer stort. Praten går i bemerkninger om været og hvor fint det er å se ungene kose seg. Samtidig fremstilles bygdelivet noe karikert, for eksempel ved bondeknølen «Kulo» som ikke skjønner teksten i «Ja, vi elsker» eller sladrekjerringen Marit hvis behov for å se verden stopper med Bergen.

Disse bikarakterene oppleves som stereotypier med få overraskelser på lur, og dermed blir det lite fengende lesning frem mot Birgers tale som er fortellingens høydepunkt. Innen den tid vil kanskje mange ha falt av.

Romanen er rik på poetiske og originale skildringer, men dessverre er det ikke alltid de treffer, skriver BTs anmelder.

Der romanens plott er lite innholdsrikt, har vi til gjengjeld mye innsikt i hovedpersonenes indre sjeleliv. De har refleksjoner og bekymringer som vil være gjenkjennelig for leseren, som Birgers tvil på eget intellekt, Bjørgs dårlige selvbilde eller Laila sitt brennende ønske om å utgjøre en forskjell i verden.

Innsikten i karakterenes sjeleliv og evnen til å relatere til dem, er noe som kunne løftet romanen, men også her er det begrenset hvor engasjert man blir. At Bjørg er utpreget umusikalsk eller at Laila ikke har hatt sex i hjembyen fremstår som mindre relevante betraktninger som verken tilfører handlingen stort eller bidrar til å fremme tematikken.

Romanen er rik på poetiske og originale skildringer, men dessverre er det ikke alltid de treffer. En samtale mellom Laila og en venninne som dør ut beskrives slik: «alle trådane ho trekte i, rauk, som røtene på ugras under jord» (s. 61). Til gjengjeld er de mer akademiske passasjene om politikk og historie ofte særdeles velskrevne.

Hvor interessant man finner «Gratulerer med dagen» vil være subjektivt ut fra leserens forutsetninger. For noen vil kanskje tematikken veie tungt i en helhetsvurdering av boken, men personlig mister jeg raskt interessen grunnet uengasjerende plott, tregt tempo og manglende investering i fortellingens hovedpersoner.

Tanken bak romanen er prisverdig, men når ikke her sitt fulle potensial.

