– Her skal det drikkes champagne resten av dagen, sier forlaget hans i Norge, Cappelen Damm.

Den britiske forfatteren Kazuo Ishiguro (62) er vinneren av Nobelprisen i litteratur 2017. Det offentliggjorde Svenska Akademien i Stockholm torsdag.

Prisen er verdens viktigste litteraturpris. Vinneren får en medalje og litt over åtte millioner kroner.

I juryens begrunnelse heter det at Ishiguro «i sine romaner om store emosjonelle krefter, har avdekket avgrunnen under vår illusoriske følelse av forbindelse med verden», skriver Aftenposten.

Svenska Akademien hadde torsdag ettermiddag ikke lyktes med å komme i kontakt med Ishiguro for å forkynne at det i år er han som stikker av med den prestisjetunge prisen.

– En fjær i hatten

Kazuo Ishiguro ble født i Nagasaki i Japan. Familien flyttet til Storbritannia da han var fem år gammel, og han ble britisk statsborger i 1982. Han har gitt ut åtte romaner, de fleste av dem kritikerroste.

Flere av dem er oversatt til norsk på Cappelen Damm forlag.

– Gjett om vi er glade! Det er jo helt fantastisk. Jeg skjelver på hånden fremdeles. Her skal det drikkes champagne resten av dagen, sier redaksjonssjef Anne Fløtaker i Cappelen Damm.

Stemningen er høy i forlaget etter annonseringen av nobelprisvinneren.

– For forlaget er dette en fjær i hatten. Vi elsker å ha prisvinnere. I tillegg er det utrolig hyggelig når det går til en forfatter vi har hatt veldig lenge. Forleggeri handler om å stole på at man vet hva som kommer til å bli stående. Det er deilig når de tingene vi har jobbet med lenge får priser, særlig denne, sier Fløtaker.

Jane Austen møter Franz Kafka

Hun mener det er gøy at Nobelprisen går til et aktivt, levende forfatterskap og til en forfatter som både blir oversatt og er godt kjent. Cappelen Damm har hatt Kazuo Ishiguro i stallen i mange år.

Foruten romaner er han også forfatter av noveller og sangtekster, og han har skrevet for radio og TV. Han har hele fire ganger tidligere blitt nominert til den prestisjetunge Man Booker-prisen. Den vant han i 1989 for romanen «The Remains of the Day», som ble filmatisert i 1993.

Svenska Akademiens sekretær Sara Danius beskriver Ishiguro som en briljant forfatter og en krysning mellom Jane Austen og Franz Kafka. Tekstene hans «preges av en språklig tilbakeholdenhet, som er upåvirket av dramatikken i forløpet som skildres», skriver komiteen.

– Dette er en dypt original forfatter som har utviklet sin egen roman-estetikk, sier Danius.

Fakta: Nobelprisen i litteratur Prisen er én av flere nobelpriser opprettet av industrimannen Alfred Nobel.

Ifølge Nobels testamente skal Nobelprisen i litteratur gå til «den som innenfor litteraturen har produsert det mest utmerkede i idealistisk retning».

Prisen er hvert år blitt delt ut det svenske litterære selskapet Svenska Akademien siden 1901.

Tidligere vinnere er blant andre Mo Yan (2012), Doris Lessing (2007), Toni Morrison (1993), Albert Camus (1957), Sigrid Undset (1928) og Knut Hamsun (1920).

Litteraturviter: – Velfortjent

Litteraturviter Rebecca Scherr, som er førsteamanuensis ved Universitetet i Oslo, mener prisen er vel fortjent.

– De fleste av bøkene hans er veldig tilgjengelige, og flere av dem er blitt til filmer, sier Scherr. Blant bøkene som er blitt filmatisert, er «Resten av dagene» og «Gå aldri fra meg».

Ishiguro har befattet seg med historiske hendelser i noen av sine tekster, mens andre er fremtidsscenarioer og havner i sjangre som fantasy og science fiction. Et gjennomgangstrekk er at historiene drives frem av karakterene, sier Scherr.

– Han er svært god på å skildre karakterer. Leseren blir trukket inn i historien gjennom karakterenes utvikling og følelser, sier hun til NTB.

Scherr mener dette er en grunn til at bøkene hans gjør seg godt på film. Det gjør det lett for publikum å identifisere seg, påpeker hun.

Har tidligere fått kritikk

Ifølge nettstedet Bra odds, som sammenligner bookmakerselskapenes odds, var det kenyanske Ngugi wa Thiong'o, japanske Haruki Murakami og canadiske Margaret Atwood som var favorittene til å vinne prisen.

Prisutdelerne i Svenska Akademien er tidligere blitt kritisert for å ofte plukke ut nordeuropeiske prismottakere. Prisen er også kritisert for å være for avantgarde, med vinnere svært få har hørt om tidligere.

Men med fjorårets overraskende prisvinner, Bob Dylan, viste Svenska Akademien at de også kan gå den andre veien. Dylan er den første forfatteren av sangtekster som noen gang er tildelt prisen.

En avgjørende pris

Å vinne Nobelprisen i litteratur kan ha stor betydning for et forfatterskap, men den gjeve prisen ønskes ikke alltid velkommen.

Den franske forfatteren og filosofen Jean-Paul Sartre vant litteraturprisen i 1964, men nektet å ta den imot. Begrunnelsen hans var blant annet at prisen kunne medvirke til å sette ham i en bås som en institusjonell intellektuell, og den kunne føre til et press overfor leserne som han ikke ønsket. Han ønsket ikke å for evig bli tilknyttet en institusjon.

Den hviterussiske forfatteren Svetlana Aleksijevitsj vant litteraturprisen i 2015. Inntil da hadde hun vært lite kjent, særlig i Norge. Siden har bøkene hennes blitt oversatt til mer enn 30 språk.

I 2015 uttalte Aleksijevitsj at hun håpet prisen ville gi forfatterskapet hennes mer tyngde. Men flere av bøkene hennes er fortsatt bannlyst i hjemlandet, og berømmelsen er blitt brukt til å spre falske, negative nyheter om henne selv.