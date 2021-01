Å, så deilig det er å se Catherine Deneuve skinne på lerretet igjen

Hva husker vi fra livet vårt, og hva fortrenger vi? Hvordan gjenforteller vi fortiden, hva utelater vi – og er det nødvendigvis sant alt sammen?

Catherine Deneuve og Juliette Binoche spiller mor og datter i en film der det ene metanivået spiller på lag med det andre. Foto: Filmweb

Minner og alle deres viderverdigheter er stadig gjenstand for psykologisk forskning og litterær og filmatisk utforskning. Nå har også den japanske mesterregissøren Kore-eda grepet fatt i de komplekse spørsmålene. Han gjør det med sedvanlig eleganse, og leverer dessuten en film som i hjerte og ryggrad er erkefransk – på den deilige måten.

Samtidig holder han fast ved tematikken han har kretset rundt i film etter film, være seg den hjerteskjærende «Nobody knows» via «Still walking», «Søstre», «Som far, så sønn» eller Gullpalmevinneren «Shoplifters». Og nå også «Sannheten».

Med varmt, humoristisk og nysgjerrig blikk legger han familien og dens ulike strukturer og relasjoner under lupen. Det er stoff der konflikter, aggressjon og bitterhet ofte kan lure like under overflaten, men hos Kore-eda fargelegges det hele av ømheten han har for menneskene han skildrer.

I sin første film utenfor Japan mønstrer Hirokazu Koreeda et stjernelag av skuespillere. Foto: Filmweb

Filmen låner tittel fra den feterte skuespilleren Fabienne Dangevilles ferske selvbiografi. For å feire begivenheten, kommer datteren Lumir (Juliette Binoche) over fra New York sammen med ektemannen Hank (Ethan Hawke) og datteren Charlotte (Clémentine Grenier). Lumir er manusforfatter, Hank middelmådig serieskuespiller, og nei; selvsagt er ikke forholdet mellom Lumier og Fabienne (Catherine Deneuve) det aller beste.

Det blir heller ikke bedre når Lumier leser morens bok, og ser hvilke løgner og utelatelser hun presterer. Samtidig er Fabienne i gang med innspillingen av en film der mor/datter-forhold står sentralt - der det er datteren som eldes, ikke moren.

Hank (Ethan Hawke) spiller en middelmådig, amerikansk serieskuespiller, gift med franske Limir (Juliette Binoche), manusforfatter og datter av den feterte skuespilleren Fabienne Dangeville. Foto: Filmweb

Dette er stoff melodrama er vevet av, men Kore-eda styrer unna melodramaet så det holder. I stedet får vi en film med lag på lag av metanivåer. Det lekes med Deneuves egen skuespillerkarriere, filmroller og status som diva, uten at hun dermed spiller en utgave av seg selv. Det sjongleres med skuespill både som skuespill og som det spillet vi av og til er nødt til å spille overfor hverandre for at ikke alt skal bryte sammen.

Manusforfatteren skriver replikker datteren fremfører for bestemoren. Et frembrudd av (muligens) ekte følelser hos en Fabienne, forstyrres av muligheten hun ser for å kunne overføre dem til skuespill.

Catherine Deneuve er bedre enn på lenge i rollen som den feterte og selvopptatte skuespilleren Fabienne Dangeville. Foto: Filmweb

Det er vittig, det er sårt, og det er uhyre velspilt på alle plan. Som den fabelaktige personinstruktøren Kore-eda er, får han frem det beste i skuespillerne. Han har et helt særeget lag med barn, og har i lille Clémentine Grenier fått et supertalent å jobbe med. Hun er knalldyktig, og helt til å spise opp. Og så er det vidunderlig å se Catherine Deneuve i en rolle hun virkelig kan boltre seg i. Ikke at hun har spilt dårlig i de siste filmene hun har vært med i, det er mer filmene som har vært av vekslende kvalitet.

Her spiller hun en ytterst glamorøs skikkelse som balanserer hårfint mellom en høyst fortjent selvbevissthet og en utålelig selvopptatthet, som har sin storhetstid bak seg, og som vet det, men nekter å gi seg på tørre møkka. Det er noe både storartet og penibelt å iaktta, både for omgivelsene og for oss i kinosalen.

Måten han behandler temaer på, den flytende elegansen i filmene og hans fornemmelse for værelser og deres estetikk, gjør Kore-eda til en av mine absolutte favorittregissører. «Sannheten» blir kanskje ikke stående som han sterkeste, mest uforglemmelige. Men den er vidunderlig underholdende, uten å føles tom. Tvert imot. Her er nok emosjonelle lag til at man kjenner at det stikker sårt i magen eller hjertet. Før man må le litt igjen.