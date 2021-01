«Sier jeg nei nå, er jeg kanskje død hvis de spør meg en annen gang»

Ikke for tidlig, synes Elisabeth Haarr, om å bli årets festspillkunstner.

Hun snakker ikke så mye med utestemme i arbeidene sine. Engasjement har Elisabeth Haarr likevel. Foto: Marita Aarekol

Publisert Publisert Nå nettopp

Invitasjonen fra Bergen Kunsthall kom på sensommeren i fjor. Festspillkunstner? Denne forespørselen hadde Elisabeth Haarr lenge drømt om.

– Endelig, tenkte jeg, endelig. Det var jammen på tide!

Hun vurderte å takke nei.

– Jeg gikk en runde med meg selv før jeg sa ja. Rekker jeg dette? Men jeg tenkte at sier jeg nei nå, så er jeg kanskje død hvis de spør meg en annen gang.

Så her er hun, i Bergen Kunsthall for å planlegge den store utstillingen i mai. Hjemme i huset i Kristiansand fyller halvferdige arbeider hele den høyloftede stuen fra gulv til tak.

– Jeg og mannen min har kun kjøkkenet igjen som oppholdsrom.

Elisabeth Haarr (75) ville egentlig bli maler. Hennes far ville det annerledes. Foto: Marita Aarekol

Politiske budskap

Mange nye arbeider skal med til Bergen. Og som før kommer Haarrs samfunnsengasjement ut i verkene hennes, som mer eller mindre tydelige protester eller kommentarer. Slik hun en gang tok hun opp tråden etter Hannah Ryggen, kjent for sine antifascistiske tepper.

Haarr startet imidlertid på 1960-tallet med billedvev i abstrakt, geometrisk formspråk. I 1970-årene fikk de vevde bildene tydelige politiske budskap. Feminisme og politisk radikalisering lå i tiden. Hun ble aktivt medlem i Kvinnefronten.

– Jeg vil jo noe med det, og var og er politisk aktiv. Men jeg har vokst fra å si ting med store bokstaver. Nå prøver jeg andre måter å fortelle historier på enn jeg ville gjort for ti eller tretti år siden.

Dessuten har handlingsrommet hennes bokstavelig talt krympet. Hendene er så vonde. Vev er blitt erstattet med søm og broderi.

– Det er jo veldig kjekt og ærerikt å stille ut under Festspillene, sier Elisabeth Haarr, som kjenner Bergen godt. Hun har bodd her, og har sønn og barnebarn her. Foto: Marita Aarekol

Les også Kvinner dominerer når Kode storhandler kunst

Fortørnet

Blant de siste arbeidene er en serie hun kaller flyktningtepper.

– Jeg er så fortørnet over disse stakkars menneskene som sitter i flyktningleirer over hele verden, og som ingen vil ta seg av på en ordentlig måte. Vi later som om vi ikke ser dem, og det er forferdelig. Vi tar ikke grep.

Flyktningteppene har hun laget av egne gamle dynetrekk. På disse har hun sydd ulike historier om håp.

«En vakker dag» (2014). Fremtidshåp i plast, akryl og bomullstråd. Foto: Eline Mugaas

At det ble tekstil, kan Haarr takke sin far for. Hun ville så fryktelig gjerne begynne på Kunst- og håndverksskolen. I så fall måtte hun først gå husmorskole, bestemte faren.

– Vi bodde i Ålesund den gangen. Jeg ble sendt til husmorskole i Eidsvoll. Jeg vansmektet.

Ng i håndarbeid

Da det endelig ble Kunst- og håndverksskolen, var farens forutsetning at hun tok tekstillinjen.

– Det var vel fordi tekstil hadde noe med hjemmet ved seg. Men det var maler jeg ville bli.

Les også Hvorfor telle kvinner i kunstmuseet?

Tross Ng i håndarbeid på folkeskolen og det påtvungne retningsvalget, ble Haarr fortrolig med tekstil. Og mer enn som så.

– Da jeg kom inn på verkstedet i tekstilavdelingen, ble jeg grepet i sjelen. Jeg så at tekstil hadde noe med meg å gjøre, som dame.

Dette til tross for at hun etter eget utsagn alltid har vært klossete med hendene.

– Da jeg stilte ut første gang, i Ålesund, kom min gamle håndarbeidslærerinne og klasket meg på skulderen. «Du er det siste mennesket jeg tenkte skulle bli tekstilkunstner», sa hun.

Fanen «Strid» vaiet mellom husrekkene i Bjørvika under Elisabeth Haarrs utstilling ved samme navn i Kunsthall Oslo i 2015. Foto: Elisabeth Romberg / Kunsthall Oslo

Måtte brenne tepper

Haarrs tilknytning til Vestlandet er sterk. Foruten Ålesund, har hun bodd i Bergen. Også mange år i Askvoll. Mens hun bodde der ble hun kjæreste med Leif fra Kristiansand. Da hun var på besøk hos ham i julen 2003, gikk strømmen i huset i Askvoll, vannet frøs, og det endte med oversvømt bolig.

– Det var helt forferdelig. Masse av teppene ble ødelagt og måtte brennes. Jeg kommer nok ikke over det.

Kjæresten prøvde å berge noe, og kjørte skyttel Kristiansand–Askvoll med spisebordet hennes opp ned på biltaket. Mellom bordbenene lastet han opp det som var igjen av teppene.

– Jeg hadde jo ikke penger, og måtte søke kriselån hos Bildende Kunstneres Hjelpefond. Takk og pris for at det noe som heter hjelpefond.

Det tok lang tid før hun kom ordentlig i gang igjen.

«Frustrasjonsteppe» (1982). Vevd av materialer Elisabeth Haarr hadde for hånden hjemme som småbarnsmor, hyssing, bleie- og handleposer. Foto: Erik Sæter Jørgensen / Kunsthall Stavanger

Haarr tror tekstiler – dette hverdagslige, velkjente materialet – beveger oss på en helt egen måte. Leder oss mot noe varmt. Omsorg. Nærhet. Kjærlighet.

– Tekstil er så direkte i språket. Et stykke tøy som flagrer i vinden ... Jeg tror vi har en underbevisst lengsel etter noe sånt, etter kontakt. Nå blir det jo enda verre, når vi har sittet på hver vår tue ett år. Det er jo helt grusomt.

Slik sett skal Elisabeth Haarr ta med seg gode vibber når hun kommer tilbake i mai.

– Kanskje var det derfor Kunsthallen valgte meg? At de tenkte at de måtte ha noe omsorg i Kunsthallen – litt varme og kos? Men det blir ikke bare snille ting på denne utstillingen, altså. Det blir mye død og fordervelse også.

Fakta Elisabeth Haarr Norsk tekstilkunstner, født 30. januar 1945 på Hamar, nå bosatt i Kristiansand. Åpner festspillutstilling 27. mai i Bergen Kunsthall. Gikk ut av Statens håndverks- og kunstindustriskole i Oslo i 1967. Har hatt separatutstillinger flere steder i Norge, og deltatt på flere kollektivutstillinger i inn- og utland. Lærer ved Vestlandets kunstakademi 1978–80, leder for tekstilavdelingen. Har også undervist ved Høgskolen i tidligere Sogn og Fjordane (1998–99). Les mer