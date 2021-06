Amanda-nominasjonene klare: Sterkt år for dokumentarer – og en historisk nominasjon til Marte

«Ninjababy» gjør storeslem med elleve nominasjoner under Amanda-prisnominasjonene, der også et knippe dokumentarer gjør seg sterkt gjeldende.

«Ninjababy» høstet utrolige elleve nominasjoner. Foto: handout

NTB-Gitte Johannessen

Publisert Publisert Nå nettopp

Årets mest nominerte film er altså Yngvild Svee Flikkes «Ninjababy» med elleve nominasjoner, fulgt av «Den største forbrytelsen» med 9 og «Gritt» med syv nominasjoner.

Årets Amanda-jury har hatt 23 langfilmer å ta for seg, der åtte er dokumentarer og syv er barnefilmer. Og oppsiktsvekkende nok er to av de tre filmene nominert i klassen for beste film dokumentarer, nemlig den svært mye omtalte «Kunstneren og tyven» og «Generasjon Utøya».

– Det kjennes sterkt og meningsfylt at vår dokumentarfilm om Utøya-generasjonen nomineres til to gjeve Amanda-priser, og særlig at den konkurrerer om «Årets beste kinofilm. At det skjer ti år etter 22. juli gir det en ekstra dimensjon, sier Aslaug Holm, som hadde regi på «Generasjon Utøya» sammen med Sigve Endresen, kalt en grand old man innen norsk dokumentar.

– Det er en ære å bli nominert til Amanda i et gullår for norsk dokumentarfilm. Selv om jeg har vunnet flere ganger tidligere med blant annet «For harde livet» og «Leve blant løver», så er det veldig stas å bli verdsatt med to høythengende nominasjoner, og i et så sterkt felt, sier Endresen.

– Fantastisk

Benjamin Rees mye omtalte og multi-prisbelønte dokumentarfilm «Kunstneren og tyven» var på flere lister over beste filmer i 2020, der BBC, Washington Post, New York Times, Rolling Stone, IndieWire, Screen – og regissøren Pedro Almodóvar – trakk filmen frem som et av høydepunktene i filmåret 2020. Den sto også på kortlisten til Oscar.

Nå er turen kommet til hjemmebane for Ree, som tidligere har takket sine to hovedkarakterer, Karl-Bertil Nordland og Barbora Kysilkova, «for denne utrolige historien og for at jeg fikk være med hele veien».

– Det er fantastisk for en dokumentar å bli nominert til hele fem priser! Jeg må også si at det har vært utrolig mange gode filmer med i konkurransen i år, og det gjør det ekstra gjevt. Det er også meget gledelig at Robert Stengård er nominert, vi brukte et helt år på klippen i tillegg til en omfattende dramaturgisk bearbeidelse av materialet, enormt stas at juryen har verdsatt det arbeidet, sier Benjamin Ree til NTB.

Historisk

Blant de syv Amanda-nominasjonene til spillefilmen «Gritt» – der regissør og manusforfatter er Itonje Søimer Guttormsen – skal en av dem være historisk, ifølge produksjonsselskapet Mer Film:

Med birollenominasjonen til scenekunstneren og foredragsholderen Marte Wexelsen Goksøyr er det første gang noen med Downs syndrom er nominert til Amanda-pris.

Amanda-prisen deles ut 21. august på Festiviteten i Haugesund og livestrømmes på NRKs nettsted. Amanda er en del av Den norske filmfestivalen som finner sted 21.–27. august 2021. Filmene som vurderes skal ha hatt premiere på norske kinoer i perioden 1. juli 2020 til 30. juni 2021.

Her er de nominerte

Beste kvinnelige skuespiller: Birgitte Larsen («Gritt»), Kathrine Thorborg Johansen («Oslo – København») og Kristine Kujath Thorp («Ninjababy»)

Beste mannlige skuespiller: Arthur Berning («Ninjababy»), Jakob Oftebro («Den største forbrytelsen») og Pål Sverre Hagen («Dianas bryllup»)

Beste kvinnelige birolle: Pia Halvorsen («Den største forbrytelsen»), Marte Magnusdotter Solem («HAN») og Marte Wexelsen Goksøyr («Gritt»)

Beste mannlige birolle: Nader Khademi («Ninjababy»), Dennis Storhøi («Prosjekt Z») og svenske Michalis Koutsogiannakis («Den største forbrytelsen»)

Beste film: «Kunstneren og Tyven», «Generasjon Utøya» og «Ninjababy»

Beste regi: «Kunstneren og tyven» og Benjamin Ree, «Tottori» ved Silje Salomonsen og Arild Østin Ommundsen og «Ninjababy» ved Yngvild Sve Flikke.

Beste dokumentar: «Generasjon Utøya», «Kunstneren og Tyven» og «Odelsgut og fantefølge»

Beste barnefilm: «Bortebane», «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret» og «Tottori – Sommeren vi var alene»

Beste filmmanus: Benjamin Ree og Robert Stengård for «Kunstneren og tyven», Itonje Søimer Guttormsen for «Gritt», Johan Fasting, medforfattere; Yngvild Sve Flikke og Inga H. Sætre for «Ninjababy»

Beste utenlandske kinofilm: «Et glass til», «The Father» og «Promising Young Woman»

Beste kortfilm: «Greetings from Myanmar», «Sju Mil» og «What is a Woman»

Beste originalmusikk: Johan Söderqvist for «Den største forbrytelsen», Kåre Chr. Vestrheim for «Ninjababy» og Thomas Dybdahl for «Tottori – Sommeren vi var alene»

Beste Produksjonsdesign/scenografi: Nina Buer Brun, Marianne Stranger og Ann Kristin Talleraas for «Gritt», Olve Askim for «Knutsen & Ludvigsen 2 – Det store dyret» og Ulrika Axén og Tobias Eiving for «Den største forbrytelsen»

Beste lyddesign: Alexander Dudarev for «Gunda», Erik Ljunggren for «Gritt» og Hugo Ekornes og Gisle Tveito for «Ninjababy»

Beste maske/sminke: Grethe Gunn Solberg Hansen for «Dianas bryllup», Maria Bjørnnes Hermansen og Fie Baro for «Prosjekt Z» og Sara Klänge for «Den største forbrytelsen»

Beste foto: Egil Håskjold Larsen og Victor Kossakovsky for «Gunda», Marianne Bakke for «Ninjababy» og Patrik Säfström og Egil Håskjold Larsen for «Gritt»

Beste visuelle effekter: Dennis Kleyn og Peer Lemmers for «Dragevokterens jul», Inga H. Sætre for «Ninjababy» og Lars Erik Hansen for «Den største forbrytelsen»

Beste klipp: Christian Siebenherz og Elise Solberg for «Den største forbrytelsen», Karen Gravås for «Ninjababy» og Robert Stengård for «Kunstneren og tyven»

Beste kostyme: Anne Pedersen for «Den største forbrytelsen», Ida Toft for «Dianas bryllup» og Ingjerd Meland, Marianne Stranger, Itonje Søimer Guttormsen, Birgitte Larsen og Nina Buer Brun for «Gritt»

Publisert Publisert: 16. juni 2021 12:54