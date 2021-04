Et storslått, knøttlite eventyr som er en fryd å spille sammen

Den svenske filmregissøren hadde laget kultfilmene «Jalla Jalla!» og «Kopps» før han satset på dataspill. Resultatet er oppfinnsomme og underholdende spill, som tvinger oss til å spille sammen.

Rose krymper foreldrene til knøttsmå lekedukker, i håp om at de skal finne sammen igjen Foto: Hazelight/Electronic Arts

Fakta «It Takes Two» Plattform: PC, PS4, PS5, Xbox One og Series X Sjanger: Plattformspill Alder: 12 år Utvikler/Utgiver: Hazelight/Electronic Arts Les mer

Skilsmisser kan være hjerteskjærende – særlig for barna. Men Rose er en optimistisk og oppfinnsom jente. Naiv som bare et barn kan være, lager hun to lekedukker som likner foreldrene, og ønsker så sterkt som hun kan til «Kjærlighetsboken» om at de må finne kjærligheten igjen.

Til foreldrenes store fortvilelse får hun ønsket sitt oppfylt, da de plutselig våkner i kroppene til dukkene. Herfra må May og Cody, altså foreldrene, reise på et storslått knøttlite eventyr for å finne veien tilbake til datteren, og bryte forhekselsen.

Cody og May må jobbe sammen for å komme gjennom dette eventyret – noen ganger ved hjelp av gigantiske lekedinosaurer Foto: Hazelight/Electronic Arts

Men ønsket hennes besjeler også «Kjærlighetsboken», som gjør sitt ytterste for å gjenskape gnisten mellom de to foreldrene – som oftest gjennom å sabotere reisen deres på skikkelig irriterende vis, for å tvinge dem til å samarbeide.

Dette fører til blant annet en storslått kamp mot en gammel støvsuger som May hadde alle intensjoner om å reparere, at de må nedkjempe en sint vepsesverm fra vepsebolet som Cody gang på gang lovet å fjerne, eller en vill flukt i et provisorisk fly som bruker Codys boksershorts som vinger gjennom gresset de har glemt å klippe.

Dette er morsomt. Ofte er det faktisk veldig morsomt. Men samtidig har det en alvorstynget undertone, som vagt hinter om hvorfor Cody og May ønsker å skilles. Og det river tidvis i hjerteroten når optimistiske og naive Rose prøver å være tapper i det hele.

Noe av det kjekkeste ved å ha samboer er å sende de i døden gang på gang i en opptrekkbar lekebil Foto: Hazelight/Electronic Arts

Etter å ha laget kultfilmer som «Jalla Jalla!» og «Kopps», valgte den svenske filmregissøren Josef Fares for et tiår siden å heller fokusere på dataspill. Gjennom å spesialisere seg på spill hvor vi blir tvunget til å spille sammen, har han gjort suksess med de kritikerroste spillene «Brothers, A Tale of Two Sons» og «A Way Out».

Andre flerspillerspill, som bergensproduserte «Pode», og det vakre danske spillet «Unravel Two», er også skrudd sammen for at to spillere kan jobbe sammen for å overvinne spillet. Men i Fares’ spill må man jobbe sammen.

Med sitt eget spillstudio, Hazelight Studios, har han nå snekret «It Takes Two», hvor han tar han steget opp til å produsere noe som føles som et skikkelig fullskala AAA-spill – altså spillenes versjon av Hollywood-filmer.

Bosskampene kan være skikkelig frustrerende, men på en god måte Foto: Hazelight/Electronic Arts

Det er filmregissøren i Fares som gjør «It Takes Two» til en storslått opplevelse. Figurene, historien, musikken og alle de magiske knøttsmå stedene vi besøker, har en kvalitet og et uttrykk som om det var snytt utav en animasjonsfilm. Med unntak av litt rusk i stemmeskuespillet i begynnelsen av spillet, kunne dette med små justeringer vært en helaftens Pixar-produksjon.

Men det er samtidig et skikkelig godt plattformspill. Bevegelsene er presise og oppgavene varierte og givende, og vi får underveis tilgang på forskjellige verktøy som drastisk forandrer måten vi spiller på. Banene er også oppfinnsomme og utfordrende, i tillegg til å tidvis være frustrerende utfordrende.

Men dette er den gode typen frustrasjon, som hever spillopplevelsen. Spillet balanserer på imponerende vis midt på knivsegget som skiller god og dårlig frustrasjon, og som tritt og ofte utløser den deilige euforien av å ha overvunnet en real utfordring.

Og få ting slår den doble dosen eufori man opplever av å overvinne noe frustrerende sammen med noen. «It Takes Two» tvinger oss til å jobbe sammen, men gjennom artige spillmekanikker som får det til å ikke føles som tvang. Dette er bare skikkelig, skikkelig underholdende.

Skilsmisser er gjerne hjerteskjærende. Men tilsetter man litt Fares-magi, blir de til knakende gode dataspill. Og er det én ting som slår en helaftens Pixar-film, så er det å spille en helaftens Pixar-film sammen med en kjæreste eller venn i et knakende godt dataspill.

