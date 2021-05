Sjarmerende portrett av kvinnen bak mummitrollene

Det hadde kledd en film om en så sprudlende kunstner å ta litt større sjanser.

Alma Pöysti gjør Tove til en karakter jeg nesten fra første bilde blir nysgjerrig på å bli bedre kjent med.

Fakta «Tove» Drama

Regi: Zaida Bergroth

Manus: Eeva Putro, Jarno Elonen

Skuespillere: Alma Pöysti, Krista Kosonen, Shanti Roney, Joanna Haartti, Robert Enckell

Premiere 21. april.

Finlands Oscar-bidrag er i år filmen «Tove», en på mange måter konvensjonell biografisk film, men sprudlende og varm portrettering av den folkekjære barnebokforfatteren Tove Jansson.

Den finsksvenske kunstneren, født i 1914, er mest kjent for å ha skapt universet til mummitrollene. Hun utga ni prosabøker og fire bildebøker om mummitrollene før hennes død i 2001. Filmen følger Toves formative år som kunstner, hvor hun utforsker sin identitet både i det kreative og i kjærligheten.

Tove Jansson (Alma Pöysti) faller hodestups for teaterregissør Vivica Bandler (Krista Kosonen).

Vi ser den første mummitegningen bli skriblet ned i et bomberom i Helsinki i 1944. Tove (Alma Pöysti) er billedkunstner, men sliter med å tjene nok til husleien på maleriene. Hennes kunstnerskap står i skyggen av faren, skulptør Viktor Janssons (Robert Enckell). Han irriterer seg over at hun ikke maler mer, og synes ikke mummitroll er kunst, eller en god bruk av hennes talent.

Pöysti gjør Tove til en karakter jeg nesten fra første bilde blir nysgjerrig på å bli bedre kjent med.

Tove har et forhold til den gifte politikeren Atos Wirtanen (Shanti Roney).

Kanskje særlig på grunn av sin strenge far, har Tove et ønske om å være helt fri. Hun sier at hun aldri vil gifte seg, og diskuterer nettopp frihet med den sympatiske politikeren Atos Wirtanen (Shanti Roney). De to har et åpent forhold, selv om Atos er gift.

Så møter Tove teaterregissør Vivica Bandler (Krista Kosonen, «Beforeigners»), og faller hodestups. Tove og Vivicas relasjon går hakket for fort fra første møte til lidenskapelig kjærlighet, til at jeg helt klarer å tro på hvor oppslukt Tove blir av Vivica.

Etterhvert som vi dras inn i det turbulente forholdet, blir det derimot både engasjerende og troverdig at Tove ikke klarer å gi slipp, selv om Vivica sårer henne gang på gang.

Filmen får på fint vis med hvordan dette forholdet, og Toves liv forøvrig, knyttes til utviklingen av karakterene mummidalen. Tufsla og Vifsla er tydelig bygget på Tove og Vivica og deres eget tullespråk. For andre karakterer hintes det mer indirekte til inspirasjonskilder.

Strukturen, og hvordan Toves relasjon til både Vivica og faren fremstilles, kjennes typisk for biografiske filmer. At «Tove» er konvensjonell er ikke i negativt i seg selv, men det hadde virkelig kledd en film om en så sprudlende kunstner å tørre å ta litt større sjanser og frigjøre seg fra formelen.

Åpningen av filmen, hvor Pöystis Tove danser, og filmens sluttbilde, en video av den virkelige Tove, er en vakker ramme for fortellingen, og et fint symbol på kunstnerens livsinnstilling. Tidlig i filmen sier hun at livet er et vidunderlig eventyr, hvor alle krinkelkroker må utforskes. Hun fortsatte å leve etter dette selv i møte med nedturer, svik og kjærlighetssorg.