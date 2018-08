Her er fem fine ting du kan gjøre i helgen.

KONSERT: Bergensrapens festaften

Geir Martin Strande (arkiv)

Hva: Bergen G-Fest.

Hvor: Bastionen, Bergenhus festning.

Når: Lørdag 18.00.

Hvorfor: En vanlig påstand i hiphop-tekster er at nå (i alle fall ganske snart) kommer artisten og vennene for å «ta over!» Vel, i Bergen har de jammen klart det. Byens rappere har klatret fra undergrunnen til en av byens største scener. På Bastionen lørdag kan man oppleve hele tolv forskjellige grupper og artister, de fleste av dem fra miljøet rundt det myteomspunne NMG/G-huset.

Fra ungfolen MachoMayne via typer som Kamelen og Jonas V til veteranene i A-Laget, griper alle mikrofonen vel vitende om at rapping med skarre-r har overtatt for svartmetall som Bergens fremste musikalske markør. Så hadde det selvfølgelig vært hyggelig med flere kvinnelige navn på plakaten enn dyktige Sofie Hamre. Forhåpentlig kommer det flere slike fester, med jevnere kjønnsfordeling, i årene fremover.

Erik Fossen

KONSERT: Forbrødring og frijazz

Tor Høvik (arkiv)

Hva: Irabagon/Hegre/Drønen.

Hvor: Bergen Kjøtt.

Når: Fredag 20.00.

Hvorfor: Saksofonisten Jon Irabagon er ikke bare en ståkeglad jazzsaksofonist av internasjonalt kaliber, amerikaneren er også bergensvenn. I 2017 resulterte det i en albumutgivelse med bergenserne John Hegre (gitar, Jazzkammer) og Nils Are Drønen (trommer, The Last Hurrah!!). Nå er de ute på turné, noe som kanskje ikke innebærer så mange refrenger eller gjenkjennelige strofer, men desto større muligheter for musikalske krumspring, voldsomme innfall, plutselige øyeblikk av melodiøsitet, og store mengder saksofonist-svette.

I tillegg får man også høre to andre kjente bergensere, Stein Urheim (gitar og elektronikk) og Ole Ludvig Krüger (trommer), når de «utforsker dialogens musikalske muligheter», som det heter. Irabagon/Hegre/Drønen spiller også i Kabuso i Øystese søndag 19.8.

Erik Fossen

KONSERT: Dobbel dose levd liv

Abraham Rowe

Hva: Dylan LeBlanc og Nicola Atkins.

Hvor: Lille Ole Bull.

Når: Tirsdag 19.00.

Hvorfor: Noen mennesker er født til å bli musikere, på godt og vondt. Med en far som var session-musiker i Muscle Shoals-miljøet, vokste Dylan LeBlanc nærmest opp i platestudioer. Allerede som tenåring måtte han ta en pause fra bandet sitt for å dra på rusavvenning. Som tjueåring platedebuterte han med Emmylou Harris som gjestevokalist. Signaturen er en mild, uttrykksfull stemme – som en litt snillere Ryan Adams – og et pent avrundet, stemningsfullt lydbilde. Underveis har han også gjort seg nok erfaringer til å fylle sangene sine med vemod og smaken av levd liv.

Det samme gjelder for øvrig oppvarmingsartisten Nicole Atkins. I løpet av fire album har hun dyrket frem et uttrykk inspirert av både psykedelia, soul, sekstitallets samlebåndspop og femtitallets ballader. Tittelsporet på hennes nyeste album, «Goodbye Rhonda Lee», er et oppgjør med hennes gamle utsvevende, drikkfeldige tilværelse – skrevet etter hennes eget opphold på avvenning. Kanskje like greit at de to artistene spiller på en tirsdag.

Erik Fossen

HUMOR: Sacha Baron Cohens siste sprell

HBO

Hva: «Who is America».

Hvor: HBO.

Når: Når som helst.

Hvorfor: Mange av dere husker kanskje «Borat», filmen om den latterlige TV-reporteren fra «Glorious Nation of Kasakhstan» som drar på dannelsesreise til USA. Nå er komikeren Sacha Baron Cohen igjen aktuell. Denne gangen kler kan seg ut som ulike amerikanske arketyper og tulleintervjuer politikere og næringslivstopper.

Høydepunkt til nå er da Cohen, forkledd som tidligere Mossad-agent, får politikere til å støtte våpenopplæring av barn ned til 4 år. Eller som Cohen selv sier: I Amerika er det et stort problem med skyting på skolene. NRA ønsker å bevæpne lærerne. Det er jo latterlig, det er barna som bør få våpen!

Tonje Aursland

Festival: Sjekk ut Bergens minste festival

Bård Bøe

Hva: Knøsetoppfestivalen.

Hvor: Knøsesmauet på Nordnes.

Når: Lørdag 12.00 til 16.00.

Hvorfor: Det finnes mange festivaler der ute. Store festivaler med tusenvis av folk, der du må leite etter folkene dine, og det er lange køer. Også er det små festivaler – ofte nabolagsfestivaler. Sistnevnte blir det flere og flere av. For to uker siden ble Dragefjellet Minifestival arrangert, og denne helgen er det klart for Knøsetoppfestivalen.

Knøsesmauet er Nordnes med stor N, og det kan vel ikke finnes så mange finere steder å arrangere en liten festival. På scenen i år står blant andre den kritikerroste duoen The Other End, spanske Nafta Lee og Spar 5 – i tillegg blir det dans med Fargespills Shelmith Mwenesi Øseth.

Så ta en tur på det som ifølge arrangørene selv er Norges minste festival. Enten du er fra Nordnes eller ikke.

Kjetil K. Ullebø.