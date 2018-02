Tom Cruise gleder seg til å vise frem traileren til «Mission Impossible». På Twitter har han lagt ut et bilde fra Preikestolen, og varsler at traileren er på vei.

Søndag kommer traileren til «Mission Impossible 6». På Twitter kjører hovedrolleinnehaver Tom Cruise opp stemningen og skriver:

#MissionImpossible trailer drops later today. I’m so excited for you all to see it.

Det store spørsmålet er om Preikestolen med i traileren, skriver Aftenbladet.

De spektakulære actionscene med Tom Cruise hengende utenfor Preikestol-platået ble spilt inn i november i fjor. Under innspillingen var området avsperret for publikum, men filminnspillingen fikk massiv oppmerksomhet i media.

Det er knyttet stor spenning til hvor mye av filmingen på Preikestolen som får plass i den nye Mission Impossible-filmen.

Store stjerner som Tom Cruise og Henry Cavill gjestet Rogaland i en liten uke mens innspillingen pågikk.

Preikestolstiftelsen jobber med å få bruke materiale fra filmen i markedsføring av turistmagneten. Preikestolen har i år hatt i underkant av 300.000 besøkende.

Den sjette «Mission Impossible»-filmen har verdenspremiere 27. juni, men det norske kinopublikumet må vente til 3. august før de får se filmen.

