I høst var Ruben Östlund i Bergen og åpnet Biff med «The Square». Lørdag kveld gjorde han rent bord da Europas svar på Oscar-prisene ble delt ut i Berlin.

– Dette er jo bare helt fantastisk. Nå skal vi bare feire, sa svenske Östlund fra scenen, like glad som da han vant gullpalmen i Cannes i mai.

Han vant pris for beste film, for beste regi, for beste komedie og for beste manus med «The Square», åpningsfilmen på Bergen internasjonale filmfestival (Biff) i september.

Den svenske stjernen Stellan Skarsgård delte ut pris for beste film. Og plutselig var scenen fylt med svensker med hver sin statuett.

Dette til tross for at Östlund hadde sterk konkurranse fra to filmer som snart får kinopremiere i Bergen, Andrej Zvjagintsevs opprivende kjærlighetsbruddfilm «Savnet» (26. januar) og det franske aidsdramaet «120 slag i minuttet» (23. mars).

I tillegg vant filmens hovedrolleinnehaver, danske Claes Bang, prisen for beste skuespiller.

– Jeg kan anbefale alle skuespillere å prøve «The Ruben Östlund Experience». Han er krevende, men reisen vi har hatt sammen, har vært fantastisk, sa Bang fra scenen.

De 30. European Film Awards ble i kveld delt ut i Berlin med den europeiske filmfiffen på plass i elegante Haus der Berliener Festspiele.

Det regnes for å være Europas svar på Oscar. Mange av de nominerte filmene har allerede innkassert store priser på de største filmfestivalene, som i Cannes, og flere regnes som soleklare kandidater når Oscar-nominasjonene foreligger i januar.

Svenskene og danskene har alltid markert seg sterkt på prisutdelingen, men Norge er som vanlig fraværende i alle de store kategoriene. Faktisk har ingen norske filmer blitt nominert i klassen beste film siden prisens oppstart i 1988.

Det europeiske filmakademiet, som står bak prisutdelingen, er mye mer politisk enn Oscar-akademiet i USA. Og er hele tiden i kontakt med europeiske myndigheter for å påvirke når filmkunsten og filmskapere er truet av sensur og mer alvorlige insidenter, som fengslingen av den ukrainske filmregissøren Oleg Sentsov.

Den legendariske filmskaperen Wim Wenders, som jobbet med bergenseren Bjørn Olaf Johannessen nylig, er president i det europeiske filmakademiet. Han advarte blant annet sterkt mot den økende nasjonalismen i Europa, i en veldig emosjonell tale fra scenen.

– Ikke stjel Europas fremtid fra oss. Det som skjer i Ungarn, Polen, Russland, Tsjekkia og andre steder, er noe vi må ta sterkt avstand fra. Europa er ikke problemet, vi er løsningen. Det må forsvares. Frihetens fiender må vekk. Filmfamilien i Europa kan gjøre en forskjell. Vi må fortelle historier, om solidaritet, identitet og andre viktige ting. Ingen vil tilbake til det Europa vi hadde før murens fall, sa Wenders blant annet.

#meetoo-bevegelsen ble også ofte adressert fra scenen.

Fransk-amerikanske Julie Delpy, to ganger Oscar-nominert, fikk den europeiske æresprisen for karrieren sin som både skuespiller og regissør. Hun fikk blant annet en videohilsen fra Hollywood-stjernen Ethan Hawke, medskuespilleren fra Richard Linklaters «Før soloppgang»-trilogi.

– Jeg overlevde som ung, kvinnelig skuespiller. Jeg har klart å gjøre dette i 30 år uten å miste min integritet som kvinne. Men i det siste har jeg møtt det verste tilbakeslaget i karrieren. Filmen jeg skulle spille inn i Berlin i vinter, ble stoppet av at en amerikansk advokat som mente at jeg var for emosjonell, at kvinner er for emosjonelle til å stoles på. Utrolig ydmykende. Finansiørene trakk seg ut – og nå er filmen i limbo. Jeg gir ikke opp. Det som skjer i verden nå, handler ikke bare om å voldta kvinner. Men å ta ifra oss integriteten, sa Delpy veldig engasjert fra scenen.

Hun trenger 600.000 euro nå, og fra scenen lovet Delpy en morsom frokost på et hotell l i Berlin hvis noen i salen ville gi henne et lån.