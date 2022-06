Skulle pusse opp kulturhus. Så dukket det opp hodeskaller og skjeletter. Det var bare starten på problemene.

Kulturhuset Danckert Krohn står til knærne i utfordringer.

Det blir definitivt ikke åpning av Kulturhuset Danckert Krohn i sommer, som var den opprinnelige planen.

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det hvitmalte bygget i Kong Oscars gate ble oppført som aldershjem og har stått der siden 1789. I 1927 ble det fredet.

– Det ble gjort en stor oppussing her på 70-tallet – og det var på overtid med neste oppussing, forteller byggeleder Eyjólfur Björgvin Guðbjörnsson til BT.

Fungert som kulturhus

Siden 2014 har huset vært kulturhus for Bergenhus og Årstad kulturkontor. Sommeren for to år siden ble det bestemt at huset skulle restaureres.

Slik ser kulturhuset ut fra utsiden om dagen. Bygget er skjult bak brakker fra veien i Kongs Oscars Gate.

Alvorlige setningsskader i huset og store moderniseringsbehov var blant momentene som lå til grunn for restaureringsprosjektet.

Riksantikvaren og Fylkeskonservatoren var med i prosessen og 95, 8 millioner kroner var budsjettrammen på prosjektet. Det innebar både rehabilitering og egentlig en ombygging av bygget. Ferdigstillelsene skulle være sommeren 2022.

Slik blir det ikke.

– Det meste som har kunnet gå galt har gått galt, sier Guðbjörnsson når vi møter ham på byggeplassen.

Den første skikkelige humpen i veien, som førte til de første forsinkelsene, kom like før jul i 2021. Under gravearbeider i gaten utenfor selve kulturhuset – et gammelt ledningsnett skulle byttes ut med et nytt – ble det funnet rester av levninger. Både hodeskaller, tenner og knokler. Like ved der levningene ble funnet ligger en gammel kirkegård og ikke minst St. Jørgen Hospital, sykehuset for leprasyke.

Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) ble koblet inn og hadde en person som bisto resten av graveprosessen i tilfelle flere levninger skulle dukke opp under gravingen.

Skjelettene som ble gravd ut ble sendt opp til Realfagsbygget hvor de ble kostet rene og tørket av professor i osteologi, Anne Karin Hufthammer, og hennes kollega, overingeniør Olaug Flatnes Bratbak.

Den prosessen er ennå ikke ferdig.

– Museets rolle å ta vare på og sikre materialet for fremtidige undersøkelser. Vi tar inn mye skjelettmateriale som ikke blir forsket på i vår tid. Når, og om, disse skjelettene vil bli undersøkt vet jeg ikke, forteller Hufthammer til BT.

Trått i vinter

Bodil Kvalheim er prosjektleder for restaureringen i kommunen.

– Det har gått litt trått i vinter, blant annet fordi det har vært veldig mye dårlig vær. Mye vann i grunnen har gjort arbeidet med de dype VA-grøftene vanskelig, fortalte hun da.

Når det gjelder bygningen er det også avdekket et betydelig større skadeomfang og utsettelsene har ballet på seg. Kostnadene har naturlig nok også blitt mye større.

Det ødelagte taket sett innenfra i kulturhuset.

Nå om dagen holder de på med å borre energibrønnene, grøftearbeidene der det gamle ledningsnettet skulle skiftes ut inne på eiendommen er ferdigstilt. Ny vannforsyning fra ute i Danckert Krohns gate til nytt sprinkleranlegg er også klart.

– Det er heller mange mindre årsaker, enn en enkelt stor som har utløst de største forsinkelsene i prosjektet, sier Kvalheim.

Skadeomfanget, som var mye større enn først antatt, handler blant annet om sopp og ikke minst selve taket på kulturhuset.

– Det er blant annet en flere råteskader i takkonstruksjonen enn først antatt, sutaket er mer eller mindre pill råttent, sier hun.

Byggeleder Eyjólfur Björgvin Guðbjörnsson oppe i byggets 2. etasje.

Omfanget av mitskader i bygget var også vesentlig større. Mye av dette ble først avdekket da den utvendige kledningen og taksteinen ble tatt av.

Byggeleder Guðbjörnsson viser oss rundt på tomten, og inne i huset. Enkelte steder er gulvet helt fjernet og det veggene rammer inn er moder jord. Taket er flere steder pill råttent og dagslyset presser seg inn.

– Det er såpass mye originalt som fortsatt er i dette bygget at det egentlig er et under at det ikke er mer som er galt, sett i lys av alt regnet. Bergen har ikke et spesielt godt klima for trebygg, konkluderer han og beveger seg inn i et nyttt rom:

– Ser du den bærebjelken der?, sier han og peker opp mot taket.

Guðbjörnsson titter opp mot taket hvor den skadede bærebjelken befinner seg.

– Den er pill råtten. Det var en av de tingene som ikke var avdekket før vi gikk inn her.

Byggelederen forteller at huset hadde trengt en oppgradering for lenge, lenge siden, men at en del ting ikke har blitt avdekket fordi det lå skjult.

– En god del av skadene vi har funnet lå bak kledninger og var ikke tilgjengelig på en inspeksjon. Det ble gjennomført en omfattende kartlegging i innledende fase av byggeprosjektet, men likevel er det en god del uforutsett som er avdekket underveis.

Mer penger?

Neste steg nå er at Bodil Kvalheim og hennes stedfortreder Geir Garlid i Bergen kommune skal oversende en sak til bystyret før investeringsbudsjettet for perioden 2023–2026 skal behandles i desember. De trenger, for å si det mildt, mer penger.

Inne i huset er gulvet fjernet en rekke steder.

– Det er selvfølgelig kjedelig når et prosjekt føles som et langt motbakkeløp, men vi holder fremdeles oppe humøret i prosjektorganisasjonen, forteller Kvalheim.

– Hvem går forsinkelsene mest utover?

– Foruten at enhver forsinkelse koster penger i seg selv, vil det nødvendigvis være brukerne som skal tilbake i bygget som vil lide mest, selv om de har greie erstatningslokaler i Strømgaten 1.

Kulturhuset Danckert Krohn har flyttet inn her, i den gamle Kunsthøgskolen i Bergen, mens restaureringen pågår litt lenger bort i gaten.

Tilbake i kulturhuset Danckert Krohn forteller byggelederen litt om tidsperspektivet de nå bygger for.

– Den neste hovedombyggingen her skal bli om 100 år – det er det vi bygger for. Da må vi gjøre det veldig riktig nå.

Når man går rundt i huset, ut i den ene fløyen, bort i den andre, opp i 2. etasje slår det en fort at dette vil ta årevis å bygge opp. Sommeren 2022, som var utgangsplanen, er for lengst skjøvet på.

– Foreløpig har vi en overleveringsdato et stykke ut på høsten 2023, men den ryker nok også. Du har blant annet forsinkelser på materiell i forbindelse med krigen i Ukraina, økte mengder og økt omfang – og økte kostnader i alle ledd. Vi har nok av jobb foran oss, sier han og retter på hjelmen før han geleider oss ut og lukker porten til anleggsområdet midt i sentrum igjen.

Per nå skal bygget være ferdig 1. oktober neste år.

