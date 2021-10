Biff avslutter med en film som både er overspent, elegant og trashy

Her er en effektiv kur for deg som lider av 60-tallsnostalgi.

Filmen er utsøkt elegant når den lar Sandie (Anya Taylor-Joy) og Ellie (Thomasin McKenzie) speiles i hverandre, både konkret og i overført betydning.

Britt Sørensen Filmanmelder

Fakta «Last Night in Soho» Regi: Edgar Wright

Drama/thriller

Storbritannia/USA

1 time 56 minutter

Filmen avslutter Biff torsdag, og har førpremiere lørdag 30. oktober

Ordinær kinopremiere 5. november Les mer

Edgar Wright har en uttalt sans for b-film, og for ellevill sjangerlek. På sitt beste lager han også ustyrtelig morsomme filmer. «Last Night in Soho» har b-film og sjangerlek skrevet over hele seg, men humoren er ikke like iøynefallende. Den ligger mer innbakt i måten han sjonglerer filmreferanser på, være seg skrekkfilm eller drama. Resultatet er ikke overvettes gøy og heller ikke overvettes elegant. Virkemidlene overforbrukes og tværes ut, og fremkaller verken skrekk eller latter hos meg. Filmens eleganse ligger helt andre steder.

Eloise, kalt Ellie, gjør en aldri så liten makeover for å nærme seg så vel 60-tallet som den Sandie hun møter i visjoner og drømmer.

Unge Eloise, kalt Ellie, drar fra landsbygden til London for å utdanne seg til motedesigner. Både musikalsk og stilmessig har hun en affinitet for 1960-tallet. På designerskolen gjøres hun til en litt latterlig figur av de mer selvsikre og verdensvante medstudentene, anført av romkameraten Jocasta (spilt av norskættede Synnøve Karlsen). Det er en rolle Ellie nekter å ha. Hun finner seg på en loftshybel i et hus eid av en eldre dame som riktig nok opererer med med strikte utleieregler; men som tilbyr et rom der tiden har stått stille i 60 år. Midt i blinken for Ellie, altså.

Hybelen viser seg å være en slags tidsportal, der Ellie i nattlige drømmer og visjoner tas med tilbake til The Swinging London, tidsepoken hun elsker, og der hun møter Sandie, en kvinne med andre, men like høye ambisjoner som henne selv: Sandie vil bli den nye Cilla Black, datidens store popstjerne.

Veteranen Diana Rigg spiller Ellies husvert, Mrs. Collins.

Speilinger og kontraster. Både fortellermessig og visuelt er dette blant fiksjonsfilmens viktigste verktøy; det første i både overført og konkret betydning. Wright og fotograf Chung-hoon Chung bruker speilet og speilingen på mesterlig vis når Ellie transporteres i tid og speiler seg selv i Sandie. Det er så elegant utført at jeg får lyst til å klappe i kinosetet. Så har da også Chung vært fotograf på visuelt uforglemmelige filmer som «Stoker» (2013) og «Kammerpiken» (2016), begge signert Park Chan-Wook.

Like utsøkt elegante er kostymene, signert Odile Dicks-Mireaux. De som husker filmer som John Crowleys «Brooklyn» og Lone Scherfigs «An Education» vet hvor presis hun er i stilmessig tidsgjengivelse, uten å bli ekstravagant.

Sandie (Anya Taylor-Joy) og Jack (Matt Smith) svinger seg i 60-tallets London. Enn så lenge.

Også Wrights plassering av 1960-tallets musikk og noen ikoniske låter er uhyre presis, ikke bare som lydspor, men som speil for handlingen. Ta bare åpningen på Cilla Blacks «You're My World», der noen korte strykeranslag får en ny dimensjon og fungerer som en nærmest hitchcocks skrekkeffekt. Eller når fremføringen av Sandie Shaws Grand prix-vinner fra 1967, «Puppet on a String», strippes for all romantisk gladsang og varsler filmens overgang fra lettbent nostalgi til horror.

Jocasta (Synnøve Karlsen, i forgrunnen) er Ellies selvsikre og ganske ufyselige medstudent.

For 1960-årene var ikke bare ikoniske poplåter og artister som sang barbeint, lekre kjoler og snertne sko. Wright kaster tiårets sexisme rett i fleisen på oss, i all sin ekkelhet. Med en såpass feministisk undertone, er det derfor merkelig at verken Ellie eller Sandie får mer kjøtt på beina. Thomasin McKenzie gjorde uutslettelig inntrykk i Debra Graniks «Leave No Trace» (2018).

Denne gangen ser man hvor hardt hun jobber for å gjøre Ellie til noe mer enn en sårbar, storøyd figur som får sine rosa visjoner om 60-tallets London knust. Ellies mor var psykisk syk og tok sitt eget liv, og filmen spiller effektivt på usikkerheten rundt Ellies visjoner. Er de et utslag av en begynnende psykose? Eller har hun rett når hun prøver å formidle Sandies skjebne til en stadig mer forvirret nåtid, bestående av så vel politi som medstudenter? Dessverre er det også her filmen blir overspent og uttværet, i skrekkscenarioer som verken skremmer eller berører.

Anya Taylor-Joy synes som skapt til å spille kvinner fra en annen tid, være seg som sjakkgeni i Netflix-serien «The Queens Gambit», i Robert Eggers «The Witch» fra 1600-tallet eller 1800-tallets «Emma» (Autumn de Wilde 2020). Også her gjør hun inntrykk, men heller ikke dette er en rolle der karakteren får strekke seg ut over det ikoniske og etter hvert tragiske. Det er som om både hennes Sandie og McKenzies Ellie blir sittende fast i b-filmens sjablonger, også de som «puppets on a string».