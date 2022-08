80-tallsmimring blir ikke stort bedre enn dette

Allsang, luftgitar og ellevill jubel, skriver BTs musikkanmelder.

Vokalist Joseph Williams var på plass som sist Toto var i Bergen.

Einar Engelstad

Paul S. Amundsen (foto)

«Toto – Dogz of Oz Tour»

Hva: Konsert, Toto

Hvor: Plenen, Bergenhus

Fem tusen relativt godt voksne tilhørere på Plenen denne fredagskvelden. Og med kombinasjonen brukbar temperatur og ikke en regndråpe i sikte lå alt til rette for en blanding av mimring og godt rocka håndverk.

Toto tilhører strengt tatt det forrige århundret. Fjorten album har det blitt siden debuten i 1978, men etter årtusenskiftet har ingen av dem vært i nærheten av hitlistene i hjemlandet. Noe bedre har det likevel gått i Europa, og spesielt her til lands.

Det var et noe eldre publikum som møtte opp på Plenen, ifølge BTs musikkanmelder.

I dag er det bare den 64 år gamle gitaristen Steve Lukather som er tilbake av det originale bandet fra 1977. Keyboardist David Paich som fremdeles var med forrige gang Toto spilte i Bergen, var gått lei av turnélivet og ble denne kvelden erstattet av ringreven Greg Philinganes. Vokalist Joseph Williams var imidlertid på plass som sist.

Da Toto spilte på Bergenhus i 2015 sipet regnet ned. Stort bedre var det heller ikke på Tysnesfest fire år tidligere. Så kommenterte også Steve Lukather forrige konsert her i byen som han tydeligvis husket for det spesielle griseværet.

All honnør også til vårt lokale oppvarmingsband Chickendales. Solid svingende funk kombinert med eminent håndverk og bergensk sjarm. Det er riktignok et kvart århundre siden trioen kom ut med sitt første og eneste album, men gitarist Bjarte Aasmul, bassist Kai Taule og Magne Trengereid bak trommene har så visst ikke glemt kunsten.

– Lyden er selvfølgelig upåklagelig, skriver BTs musikkanmelder.

Toto går på scenen presis klokken 21 og starter med «Orphan» fra bandets nest siste plate «Toto XIV». Grei nok mottakelse, men det er først med neste låt, «Hold The Line» fra debutalbumet, at bandet får Plenen til formelig å eksplodere. Allsang, luftgitar og ellevill jubel. Det er dette publikum er kommet for å høre.

I motsetning til hva vi etter hvert er blitt vant til på Bergenhus, er sceneproduksjonen denne kvelden ganske beskjeden. Ingen storskjermer på sidene, men lyden er selvfølgelig upåklagelig.

Temperaturen synker en tanke med «Till the End» og «I’ll Be Over You» selv om sistnevnte sprites opp med både en lengre gitarsolo og en pianosolo. Her er det lite å trekke for det musikalske håndverket. Det er ingen tilfeldighet at medlemmene av Toto gjennom årene har vært blant de mest benyttede studiomusikerne i USA.

«White Sister» er straks mer rock’n roll, og Plenen våkner til live. Publikum storkoser seg, men å kalle det noen ellevill stemning ville være å ta litt sterkt i. Småsnakket er likevel ikke verre enn at det aldri blir plagsomt. «Georgy Porgy» og «Pamela» havner begge i kategorien helt ålreit, men heller ikke mer.

– Nå er 80-tallet virkelig tilbake, skriver BTs musikkanmelder.

Steve Lukather dediserer «Kingdom of Desire» til trommisen Jeff Porcaro som døde 38 år gammel i 1992. Selvfølgelig etterfulgt av en seks minutter lang trommesolo fra Robert «Sput» Searight. Sukk!

«You Are the Flower» fra debutalbumet og ikke minst «I Won’t Hold You Back» fra «Toto IV» får på nytt liv i publikum. «Toto IV» som fyller 40 år i år, finnes sannsynligvis i de fleste samlinger hos de fremmøtte. Halvparten av Plenen tenner lysene på mobiltelefonene sine, og hever telefonene over hodet i takt med musikken. Nå er 80-tallet virkelig tilbake.

Steve Lukather presenterer alle bandmedlemmene og stemningen rockes på nytt opp med lett funky utgaver av «Waiting for your love» og «Home of the brave». Mørket har også senket seg og det er tid for kveldens eneste coverlåt. Beatlesklassikeren «With a Little Help From My Friends» leveres i utgaven som Joe Cocker gjorde kjent, og selvfølgelig kopierer Steve Lukather den udødelige gitarsoloen som opprinnelig ble fremført av Led Zeppelins Jimmy Page.

Så kommer endelig det som alle har ventet på. «Rosanna» og «Africa». Allsang, jubel og mobiltelefonene tømmes for siste resten av batteriene.

Med «Stop Loving You» som ekstranummer forlater 5000 lykkelige tilhørere Bergenhus. 80-tallet var slett ikke så verst likevel.

