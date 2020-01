Bandet du ikke går lei

Kanskje ikke så rart at det er utsolgt hus og stor stemning når Romskip stiller på scenen på Østre fredag kveld.



Foto: Rune Sævig

Einar Engelstad

Fakta Konsert med Romskip Østre, Skostredet

Forventningene er store og kanskje ikke uten grunn. Forrige uke slapp nemlig bandet sin ferske EP «Dagens ungdom» med fire nye låter. BTs anmelder var

beskjedent sagt overbegeistret og kvitterte med seks hjerter. Kritikken i andre medier har heller ikke vært noe å skamme seg over.

Nå skal det innrømmes at langt fra all medieomtale for Romskip har vært for det musikalske innholdet. I fjor høst trakk bandet seg i siste liten fra åpningen av Forum Scene. Årsaken var befatningen Dan Oddfjell, en av eierne av lokalitetene, hadde med nettstedet Resett.

– Vi står for kjærlighet og punk, Resett står for hat. Det går ikke an å komme lenger fra våre verdier, uttalte vokalist Adem Kollen til BT i forbindelse med avlysingen.

Men denne kvelden handler det selvfølgelig om musikk. Romskip kan trygt plasseres i sjangeren garasjeband tungt forankret i sounden fra siste halvdel av 60-tallet.

Her går en tilbake til rockens røtter og det hoppes galant bukk over de fleste musikalske stilretninger de siste 50 årene.

PÅ FIOLIN: Solveig Askvik forsterket Romskip med fiolin fredag kveld. Foto: Rune Sævig

Bandet er forsterket med et par ekstra musikere på scenen på noen av låtene i form av Solveig Askvik på fiolin og Gustav Isrenn Berger på saksofon.

Noen direkte ny musikalsk retning innebærer ikke dette, men det er likevel tydelig at Romskip på sikt har større ambisjoner enn bare å være et tradisjonelt garasjeband.

Til tross for en trofast fanskare har Romskip foreløpig ikke nådd ut til de store massene. Tallene for avspillinger på Spotify kan da heller ikke konkurrere med en gjennomsnittlig russebusslåt.

– Vet dokkar kor de spellar oss mest på Spotify, spør vokalist Adem publikum.

– I Oslo, svarer han.

– Skjerp dokkar, Bergen.

FULL KOK: Romskip rocket Østre fredag kveld. Foto: Rune Sævig

Litt over stokk og stein går det til tider, men det skyldes mest overtenning fra en gjeng som virkelig elsker å spille for sitt publikum. Dette er verken spesielt perfeksjonistisk eller koreografert, men mest en herlig blanding av energi og ekstatisk spilleglede.

Ballader? Bare glem det. Det roes riktignok ned en tanke til tider, og midtveis får publikum noen minutter som fortoner seg som en løs instrumental jam der vokalist Adem har forlatt scenen.

Men for det meste går det i femte gir. Og det fungerer. Når Daniel Rognes ikke befinner seg bak tangentene, hopper han omkring på scenen som en sprellemann med tamburin.

Gitarist Nicolai Hervik Olsen elsker å leke showmann, mens bassist Sondre Fagernes Thuen og Didrik Von Hanno Kjersem bak trommene aldri bommer på en takt.

Det er likevel frontfigur Adem Kollen som er udiskutabel leder og midtpunkt. Han formelig snerrer frem tekstene, (som ikke alltid er like lett å oppfatte) og har også utviklet seg til å bli en riktig så kapabel og oppfinnsom gitarist.

Nå skal det innrømmes at Østre kanskje ikke er det ideelle for et band som dette. Litt for romslig og høyt under taket.

Selv om Romskip klarte seg overraskende bra da de på kort varsel ble kastet inn på hovedscenen under fjorårets Bergenfest, er dette strengt tatt musikk som fungerer aller best i en trang og overfylt rockeklubb med lav takhøyde og liten scene.

I løpet av konsertens fem kvarter får publikum servert det meste Romskip har frembrakt i løpet av sine 3-4 år som band.

Selvfølgelig inkludert allsang på bandets mest kjente låt «Lei» med refrenget «Eg e så lei, eg e så lei.»

Ikke rart at et par av publikummerne høylytt gir uttrykk for sin begeistring da bandet forlater scenen mot slutten av konserten.

– Vi vil ha mer! Vi e faen ikkje lei!



Publisert: Publisert 25. januar 2020 07:41 Oppdatert: 25. januar 2020 08:07

