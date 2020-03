Med humor vil Sofie og Marlene vise hvor kult det er å være kvinne

Humor, konserter og feministiske samtaler. Her er åtte helgetips til deg som vil feire kvinnedagen.

Komikerne Sofie Frøysaa og Marlene Stavrum kommer på Kvarteret på lørdag. Her er de avbildet i humorvideoen «Sofie og Marlene gjør ting: Kvinner morsomme?». Foto: Skjermdump / humornieu.no

Hva: Feministisk fest

Hvor: Det Akademiske Kvarter

Når: Lørdag klokken 21.

Hvorfor: På studenthuset Kvarteret feirer de kvinnedagen med en rekke ulike kulturinnslag. Det blir «silent disco», DJ-sett og konsert med studentkoret Blandede Akademikere. I tillegg blir det standup med Sofie Frøysaa og Marlene Nøvik Stavrum.

Stavrum er en relativt fersk komiker, men har allerede stått på mange av Norges standup-scener. Hun vant «Årets humorspire» på Humorprisen 2019, og har hatt en liten rolle i NRK-serien «Førstegangstjenesten».

I helgens standup-show skal hun blant annet snakke om hvordan det er å være kvinne i dagens samfunn, forteller hun til BT.

Komiker Marlene Nøvik Stavrum avbildet i humorvideoen «Sofie og Marlene gjør ting: Kvinner morsomme?». Foto: Skjermdump / humornieu.no

Stavrum tror noe av årsaken til at det finnes få kvinnelige komikere i Norge handler om at kvinner er mer selvkritiske enn menn.

– Det ødelegger for oss, mener hun.

Den unge komikeren oppfordrer derfor kvinner som vil drive med standup til å fokusere på det de synes er morsomt og ikke være så harde mot seg selv.

– Kvinnedagen er en flott markering. Det er en påminnelse på at vi ennå har en lang vei å gå, men at det er kult å være kvinne, sier Stavrum.

Les også Komiker Maria Stavang, bedre kjent som «Piateed», når ut til flere hundre tusen unge via Facebook

SAMTALE: Kan feminisme og Islam kombineres?

Fra venstre: Marianne Hafnor Bøe, Nooshin Zaery og Rania Al-Nahi. Foto: UiS pressebilde / Ørjan Deisz / Privat

Hva: Foredrag om feminisme i islam

Hvor: Litteraturhuset

Når: Lørdag klokken 16.

Hvorfor: De siste årene har det kommet en rekke nye stemmer til i det offentlige ordskiftet om feminisme og religion, men noen synes likevel det er vanskelig å forstå at islam og feminisme kan kombineres. Marianne Hafnor Bøe har forsket på feminisme i islam, og lørdag møter hun samfunnsdebattantene Nooshin Zaery og Rania Al-Nahi til en samtale om dette.

Les også Da Nooshin Zaery oppfordret moskeen til å snakke om sex, fikk hun både positive og negative reaksjoner.

KONSERT: Feministisk vorspiel på biblioteket

Birgitta Alida skal opptre på biblioteket på lørdag. Her er hun under Vill Vill Vest på Garage. Foto: Bård Bøe

Hva: Samtaler og konsert

Hvor: Amalies Hage, Bergen Offentlig Bibliotek

Når: Lørdag klokken 16.

Hvorfor: Ettermiddagen på biblioteket starter med et foredrag om den feministiske håndboken «Kvinne kjenn din kropp» med Ingrid Mette Gjerde. En time seinere er det duket for en samtale om kvinnekamp og kvinnehelse. Dit kommer Oda Vige Helle fra det feministiske tidsskriftet Fett, gynekolog og aktivist Mette Løkeland og kjønnsforsker og kulturviter Hilde Danielsen.

Kvelden avsluttes med Birgitta Alida-konsert, som er aktuell med sitt første album. Hennes femte singel «Past» fikk strålende kritikk av BTs anmelder Petter Lønningen, som skrev at Birgitte Alida er blant Vestlandets mest spennende musikere for tiden.

Les også Birgitta Alidas nye låt er en utsøkt blanding

HUMOR: Le med Sandra Spjelkavik

Sandra Spjelkavik premiere på sitt første soloshow på Ole Bull Scene på torsdag. Foto: Tuva Åserud

Hva: «Sandra feier for egen dør»

Hvor: Ole Bull Scene

Når: Torsdag klokken 19.30. Fredag og lørdag klokken 21.

Hvorfor: Sandra Spjelkavik var nominert til «Årets nykommer» under Komiprisene 2017, og samme år ble showet hun gjorde med komiker Tonje Holm Sandnes nominert til «Beste sceneforestilling». Denne uken går Spjelkavik på scenen med sitt første soloshow.

Spjelkavik har tidligere sagt til BT at hun kommer til å snakke om ting hun aldri har snakket om på en scene før, blant annet spiseforstyrrelsen hun hadde i ungdomstiden. «Vi må tørre å gå innom det vanskelige, også i en humorforestilling», sa hun.

Les også Fana-komiker Sandra Spjelkavik utviklet spiseforstyrrelser i tenårene. Nå skal hun snakke om det fra scenen.

KONSERT: Dans til eksperimentelle rytmer fra hele verden

En av kveldens artistene er MC Yallah, en rapper fra Uganda som lager en blanding av eksplosive musikksjangre. Foto: Sandra Scandereche / Borealis pressebilder

Hva: Konserter med KZLK, BLÓM og MC Yallah

Hvor: Bergen Kunsthall, Landmark

Når: Lørdag klokken 22.

Hvorfor: Om du vil danse natten lang, bør du sjekke ut konsertrekken på Landmark. Festivalen Borealis har gått sammen med Bergen Kunsthall og presenterer en rekke internasjonale artister lørdag kveld, med alt fra eksperimentell musikk, punk og elektro til rap, grime og dembow.

Feministpønkerne BLÓM fra Newcastle spiller aggressive trommer, bass og vokaler. Mens rapperen MC Yallah fra Uganda serverer en blanding av grime, rap og dembow. KZLK fra Egypt spiller av sin nyeste prosjekt, «Lstefa», for første gang i Europa.

Les også Musikkindustrien er fremdeles et mannsvelde

KUNST: Kvinneutstilling på Kunsthuset Wendelboe

Hege Ullensvang og Frøydis Aarseth er de to kunstnere som skal markere kvinnedagen i Kunsthuset Wendelboe for 12. gang. Foto: Privat

Hva: Utstillingsåpning med Frøydis Aarseth og Hege Ullensvang

Hvor: Kunsthuset Wendelboe

Når: Søndag klokken 14.

Hvorfor: Kunsthuset Wendelboe markerer for tolvte gang kvinnedagen med en utstilling av kvinnelige kunstnere. Denne gangen er det kunst av Frøydis Aarseth og Hege Ullensvang som skal pryde veggene. Utstillingen åpnes med et musikalsk innslag fra Helge Jordal.

Les også I kunstfeltet tar kvinner utdannelsen, menn tar pengene

KONSERT: Kormusikk og punkrock

Opplev en ny og annerledes konsert med F*Choir på søndag. Foto: Borealis Pressebilde

Hva: Korkonsert med F*Choir

Hvor: Kode 2

Når: Søndag klokken 16.

Hvorfor: På søndag inntar det London-baserte koret F*Choir Kode 2, og byr på en noe uvanlig kombinasjon av kormusikk og punkrock. Koret er et feministisk prosjekt, og beskriver seg selv som et kollektiv der et mangfold av stemmer og kropper treffes. Om du er ute etter en annerledes musikkopplevelse er dette konserten for deg.

Les også Nå forteller også kvinnelige musikere om seksuell trakassering.

HUMOR: Sofaprat og musikkteater på Ole Bull

For 80 år siden, i 1940, kom nylonstrømpene til butikkene for første gang. Det har gitt grobunn til en musikkforestilling om kvinnefrigjøring, husmødre og nylonstrømper. Foto: Guro Skjelderup

Hva: Samtale og humorshow, «Nylonstrømper og Sanitetskvinner»

Hvor: Ole Bull Scene

Når: Søndag klokken 18.30

Hvorfor: Kvelden starter med en samtale mellom komiker Tonje Holm Sandnes og Hilde Sjøbø Asbjørnsen, leder for prosjektet «Kvinnehelsehus i Bergen». Etterpå vises musikkteateret «Nylonstrømpa – da mor ble sexy», produsert av kompaniet Underholdningsvogna. Forestillingen tar for seg kvinnefrigjøring og handler om hverdagen til to husmødre som bor i en bygård i Oslo på slutten av 1950-tallet.