Gatekunstneren AFK besøkte studentene som hentet og restaurerte Listhaug-bildet. Nå skal det være solgt for minst 260.000 kroner.

Studentene som reddet gatekunsten på Nygårdshøyden, har ifølge TV 2 solgt Listhaug-bildet til en privat kjøper for minst 260.000 kroner.

Dagbladet har tirsdag vært i kontakt med en budgiver som sier at han hoppet av da høyeste bud var 270.000 kroner.

Studentene selv bekrefter overfor BT at bildet er solgt, men ønsker ikke å si noe om salgssummen eller uttale seg om saken.

Det er uklart om studentene beholder pengene selv, eller om de gir noe av summen til veldedige formål, slik kunstneren AFK ønsket.

– Hva som skjer med bildet er egentlig helt uvesentlig for kunstneren. Det er det som skjer med engasjementet i samfunnet som betyr noe for ham.

Rune Sævig, arkiv

Kunstneren vil ikke kommentere

Det sier Petter Nord, til daglig kunstnerisk leder i Kube Bergen og mangeårig venn av kunstneren AFK.

Nord opplyser at han har vært i kontakt med AFK, som ikke ønsker å uttale seg.

AFK har ifølge Nord vært på besøk hos studentene denne uken.

– Han var der for å ta bilder og for å gratulere dem med innsats og restaurering. Selvfølgelig med et håp om at de ville ta deleånden videre, sier Nord.

– Jeg registrerer at bildet er solgt til private. Motivene til andre kan ikke jeg blindt uttale meg om. Men hvis det er slik at studentene har til hensikt å selge dette for egen vinning, så er det for meg uransakelig. Jeg tror ikke det gagner verken dem, kunsten eller samfunnet, sier han videre.

Studentene fjernet lerretet fra en husvegg i Fosswinckels gate etter at det var blitt overmalt med svart lakk. Hjemme i kollektivet fikk de restaurert kunstverket ved hjelp av neglelakkfjerner.

I helgen rant det inn med bud fra mennesker over hele landet.

Kunstverket skapte mye debatt da det dukket opp på bygården natt til 2. påskedag. Kunstneren selv har uttrykt at verket ikke var ment som en kritikk av tidligere statsråd Sylvi Listhaug, men at verket handler om pressekritikk.

– Jeg syns det er bra når kunsten engasjerer, slik det åpenbart har gjort her. Det var hele intensjonen. Det fins større urettferdighet i verden enn at noen skor seg på en plakat, sier Nord.

Geir Martin Strande

– Gave til gatene

AFK har tidligere uttalt at han ikke kunne bestemme hva studentene ville gjøre med kunsten.

– Dette er en gave fra meg til gatene og det er ikke opp til meg, svarte kunstneren da de i helgen tok kontakt med ham via Petter Nord.

– Hadde det vært opp til meg, så ville jeg ha ugyldiggjort ethvert salg av noe som var delt på denne måten. Du kan kjøpe et lerret eller en print. Du kan avtale et bestillingsverk. Det som er delt med gaten, tilhører gaten. Ikke et studentkollektiv. Men, igjen, det er min personlige mening, sier Nord.

Gatekunsten, som altså blant annet viser en naken og korsfestet Sylvi Listhaug, har vakt stort engasjement.

Enkelte, som KrF-leder Knut Arild Hareide, var alt annet enn begeistret.

– For egen del finner jeg dette kunstuttrykket usmakelig. Og jeg forstår selvsagt svært godt hvis vår tidligere justisminister reagerer på dette, sa Hareide til BT for en uke siden.

Rune Sævig

Anonym kunstner

Andre igjen mener det er det sterkeste AFK noen gang har gjort.

– Dette bildet skapte et voldsomt samfunnsengasjement. Og det var det dette handlet om for ham, sier Petter Nord.

– Hvorfor vil han være anonym?

– Av flere grunner. For det første er det han gjør på gaten illegalt. Men det er ikke nødvendigvis politiet han frykter mest. Det kan være utrygt å holde på med så kontroversielle ting som det AFK gjør. Det fins folk der ute – særlig på nettet – som kommer med drapstrusler og hets. Det kan være ubehagelig for familien hans. Han har ryggrad så det holder, men han må verne om sine, sier Nord.

AFK har tidligere gjort seg bemerket med sin gatekunst, som da han tegnet en jøde og en muslim som sammen leste en utgave av satiremagasinet Charlie Hebdo, som ble utsatt for et terrorangrep i 2015.

BT var tirsdag kveld i kontakt med studentene som hentet det overmalte bildet som senere ble solgt. De skriver i en tekstmelding at de ikke ønsker å uttale seg ytterligere om saken og at de nå vil «komme seg videre fra denne saken».