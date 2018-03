– Veldig gøy å komme så høyt, sier Kygo om plasseringen på Billboards liste.

Kygo er på tredjeplass, bare slått av Calvin Harris og The Chainsmokers. Mens Alan Walker havnet på 33. plass – også det foran en rekke store stjerner.

Reiser i privatfly

De to bergenserne turnerer Amerika for tiden – og i forrige uke fikk Alan Walker haike med Kygos privatfly, fra Santiago til Buenos Aires. Der er den store festivalserien Lollapallooza en årlig publikumstrekker.

Ifølge assisterende manager Jan Bjordal må Kygos crew kjøre privatfly for å rekke rundt til konsertene.

– Da er det jo veldig gøy å kunne tilby Alan noen seter, sier Bjordal.

Johannes Lovund, Kygo Music

Billboard – et viktig magasin for musikkbransjen – har aldri tidligere laget liste over de 100 mest populære EDM-artistene. Cirka 180.000 fans fra hele 174 land sendte inn sine stemmer

I tillegg er hitlister, strømmetall, salgstall og turnédata lagt inn som en faktor.

Kyrre Gørvell-Dahll, alias Kygo fra Fana, havnet altså på tredjeplass i det celebre selskapet.

– En positiv overraskelse. Siden listen baseres på både streams, billettsalg, stemmer og mye mer, er det jo veldig gøy å havne så høyt opp, skriver Kygo i en e-post til BT.

100.000 publikummere

«Kids in Love»-turneen har vært en suksess for Gørvell-Dahll. Utsolgte arenaer i Amsterdam og London (02 Arena) var høydepunkter på den europeiske biten i forrige måned.

– Det går veldig bra. Folk er åpenbart fortsatt interessert i musikken min. Nå gleder jeg veldig til å ta starte i USA og Canada over påske. Ikke minst blir Coachella-festivalen veldig spennende, sier Kygo om festivalen i California-ørkenen der også Sigrid, Aurora og Alan Walker skal opptre.

– Det er jo ikke umulig at Alan og jeg kan gjøre noe sammen snart. Ingenting er planlagt, men vi møtes ofte på festivaler. Da er det jo en mulighet for vi kan finne på noe.

Ørjan Deisz

Han har spilt for 60.000 og 80.000 mennesker den siste uken. Men på den store Lollapallooza-avslutningen i Sao Paolo lørdag, er det ventet 100.000 publikummere. Da er Kygo headliner.

– Det kan fort bli et høydepunkt. Det er en gigantisk festival. Folk i Sør-Amerika er også helt ville, så akkurat den gleder jeg meg mye til, skriver Kygo.

Ute med ny låt

I forrige uke slapp han en ny singel, «Remind me to forget», med den amerikanske soulartisten Miguel. Den har blitt strømmet 1,5 millioner ganger daglig på Spotify. For tiden har Kygo 23,8 millioner månedlige lyttere på strømmetjenesten, med Mexico City og London som sine beste byer.

– Jeg så Miguel spille på Hovefestivalen i 2013. Siden da har jeg vært stor fan av musikken hans. Miguel har i lang tid vært på listen over folk jeg ville jobbe med, skriver Kygo.

Det blir lite Bergen fremover. På planen står blant annet årlige konsertserier i Las Vegas og på Ibiza. Men 25. august er Kygo hjemme. Da blir det storkonsert på Koengen.

– Jeg er i gang med planleggingen. Dette gleder jeg meg ekstra til.