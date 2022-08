Amanda: Skuespillerpriser til Reinsve og Hagen

Renate Reinsve får Amandapris for beste kvinnelige skuespiller for rollen i «Verdens verste menneske». Prisen for beste mannlige går til Pål Sverre Hagen.

Renate Reinsve etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen «Beste kvinnelige skuespiller». under Amandapris-utdelingen i Festiviteten i Haugesund.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Amandaprisene deles ut under filmfestivalen i Haugesund lørdag kveld og showet sendes direkte på NRK2 og NRK.no.

Renate Reinsve har allerede vunnet en rekke priser for sin rolle som Julie i storsuksessen «Verdens verste menneske», og nå kan hun også tilføye en Amanda-statuett i samlingen sin. Den ble tildelt av en statist fra storsuksessen, Finn Adrian Jorkjen.

Pål Sverre Hagen etter å ha vunnet Amandaprisen i klassen «Beste mannlige skuespiller» under Amandapris-utdelingen i Festiviteten i Haugesund.

Hagen får prisen for den engelskspråklige rollen som Frank i «The Middle Man».

Filmen er basert på deler av romanen «Sluk» av Lars Saabye Christensen fra 2012. Handlingen er satt til en liten by i USA og handler om en mann som får i jobb å overlevere dødsbudskap til lokalbefolkningen.

Prisen for beste mannlige hovedrolle ble delt ut av Liv Ullmann, som tidligere i år vant Æres-Oscar for sin langvarige innsats i filmbransjen både som skuespiller og regissør.

