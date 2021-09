Endelig har «Dune» fått en verdig filmatisering

Etter to og en halv time i kinosalen, var alt jeg ville ha mer.

Paul stiller spørsmål ved sin plass i striden mellom adelsfamiliene som styrer galaksen.

Frank Herberts science fiction-klassiker fra 1965 har vist seg å være vanskelig å filmatisere. Alejandro Jodorowskys storslagne planer for historien ble aldri gjennomført, mens David Lynchs versjon fra 1984 ble en enorm, elendig flopp.

Jeg må innrømme at jeg fryktet dette skulle være filmen som tvang Denis Villeneuve («Sicario», «Arrival», «Blade Runner 2049») til å gå for noe trygt, for å tilfredsstille Hollywood-maskineriet. Heldigvis fikk Villeneuve være seg selv tro, og leverer en solid, fascinerende kinoopplevelse også denne gangen.

fullskjerm neste Paul Atreides (Timothee Chalamet) på hjemplaneten Caladan, som er filmet på Kinn og Myresanden i Norge. 1 av 5 Foto: Warner Bros Pictures

I en fjern fremtid, på planeten Arrakis, finnes verdens dyreste ressurs, kalt krydderet. Dette muliggjør romfart med lysets hastighet. Familien Harkonnen har lenge styrt Arrakis og gjort seg rike på krydderet, samtidig som de har undertrykt lokalbefolkningen, Frimen. Nå har galaksens keiser beordret at en ny adelsfamilie skal ta over.

Derfor skal Atreides flytte fra hjemplaneten Caladan. Hertug Leto Atreides (Oscar Isaac, «Scenes from a Marriage») vet at det siste baron Harkonnen (Stellan Skarsgård) vil, er å gi opp sin rikdom og forbereder seg selv og sønnen sin Paul (Timothée Chalamet, «Call Me by Your Name») på strid.

Jason Momoa spiller krigeren Duncan Idaho.

Selv om krigen truer, er ikke dette actionpakket samlebåndssci-fi. Det er en slow burn, som maler grandiose bilder, mens vi får god tid til å bli kjent med universet og karakterene. Og det er virkelig mye som skal settes opp og forklares – politisk spill, religiøse grupper, skikkelser som planlegger – og har planlagt i årevis – fra skyggene.

Paul stiller spørsmål ved sin plass i det hele, samtidig som han drømmer om en jente (Zendaya, «Euforia») han ikke ennå har møtt, i ørkenen på Arrakis.

I boken «Dune» er det mange komplekse sammenhenger og ideer som presenteres. Det er overtro og mystikk. Villeneuve makter å formidle dette på engasjerende vis, og ved å ha delt boken i to, har han god tid til å utforske tematikken mellom action og slående visuelle sekvenser.

Oscar Isaac spiller hertug Leto Atreides, her med sin trofaste soldat Gurney Halleck (Josh Brolin).

Caladan, som er filmet på Kinn og Myresanden i Norge, er grå, blå og våt. Arrakis, filmet i Jordan, er grå, gul, og knusktørr. Begge steder understreker kolossale romskip, stramt oppstilte hærer, og truende, kantete bygg, hvor små og myke menneskene er i den store sammenhengen. For ikke å snakke om opp mot de enorme, skremmende sandormene i ørkenen. Hans Zimmers lydspor, som tar i bruk både sekkepiper og inspirasjon fra Midtøsten, er mektig, og høyner det visuelle.

Filmen tar seg selv alvorlig, tidvis litt for selvhøytidelig. Likevel er den nesten forfriskende i sin humørløshet, sammenliknet med den lettbeinte humoren som er obligatorisk i for eksempel «Star Wars»-universet.

Javier Bardem er Stilgar, en leder av Frimen-folket som bor på Arrakis.

I den forbindelse må det nevnes at vi har sett versjoner av karakterer og handlingstråder fra «Dune» før. Da gjelder det å huske på at boken kom ut i 1965, og har vært til stor inspirasjon for utallige sci-fi-fortellinger siden.

Om del to av filmen kommer, skal visst avhenge av hvordan denne mottas. Jeg er ikke i tvil om at Villeneuve får ferdigstille sin visjon, for etter to og en halv time i kinosalen, var alt jeg ville ha mer. Endelig har «Dune» fått en verdig filmatisering.

Se den på så stort lerret, og med så høy lyd som mulig.