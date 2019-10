Banksy satte ny rekord med sjimpansebilde hos Sotheby's

Et stort Banksy-maleri som forestiller Parlamentet der politikerne er framstilt som sjimpanser, er solgt for drøyt 111 millioner kroner på auksjon i London.

Banksys maleri av det britiske Parlamentet, befolket av sjimpanser, ble torsdag solgt for drøyt 111 millioner kroner under e auksjon i London. Foto: AP / NTB scanpix

NTB

For mindre enn 50 minutter siden

Gatekunstneren Banksy, som offentligheten aldri har fått vite identiteten til, fortalte i mars på Twitter at maleriet som opprinnelig het «Question Time» ble malt for ti år siden.

Det har senere gjennomgått noen mindre endringer og er omdøpt til «Devolved Parliament». Maleriet ble stilt ut på Bristol Museum 29. mars, dagen da Storbritannia opprinnelig skulle ha forlatt EU.

Torsdag gikk bildet under hammeren hos Sotheby's i London, og det manglet ikke på interesserte kjøpere.

Ifølge auksjonshuset deltok ti pengesterke personer i den 13 minutter lange budrunden, som endte med at en ukjent kjøper fikk tilslaget på 9.879.500 pund, drøyt 111 millioner kroner.

Dette er rekord for et Banksy-maleri. Den forrige rekorden ble satt for ett år siden, da bildet «Girl with Balloon» ble solgt for drøyt 11 millioner kroner hos Sotheby's. Den sjokkerte kjøperen ble den gang vitne til at bildet makulerte seg selv gjennom en mekanisme som var skjult i rammen.