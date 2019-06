Følg Phil Collins på Koengen direkte med BT

Det er endelig klart for Phil Collins’ første, og trolig siste, konsert i Bergen. Koengen er på vei til å fylles opp – og solen siger inn.

Mindre enn 2 timer siden







KLAR FOR KOENGEN: Phil Collins spiller foran mange tusen bergensere på Koengen mandag kveld. byoutline Rebecca Blackwell / TT NYHETSBYRÅN

Mike + The Mechanics er første band ut, klokken 1900.

Collins’ bandkollega i Genesis, Mike Rutherford, startet dette som et sideprosjekt i 1985 og fikk flere store slagere, særlig i USA, med låter som «All I Need is a Miracle» og «The Living Years».

Klokken 2045 er det duket for Phil Collins og hans band, som skal huse hele 15 musikere.

Publisert 10. juni 2019 17:40