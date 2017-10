Jeg har gjort noe fryktelig dumt som jeg gjerne vil beklage offentlig.

I flere av mine anmeldelser har jeg brukt passasjer eller formuleringer fra andres tekster som jeg har lest under arbeidet -uten å kreditere. Dette burde aldri skjedd og jeg er skamfull. Feilen er min og min alene. Jeg vil beklage fordi det dessverre også setter andres troverdighet i et dårlig lys. Jeg vil på det sterkeste beklage overfor min tidligere oppdragsgiver, BT og overfor anmelderne hvis passasjer eller formuleringer jeg har benyttet. Det var BT som gjorde meg oppmerksom på alvorlighetsgraden og omfanget, og jeg er svært lei meg. Som kritiker lever man av å tidvis påpeke andres feil og mangler, og det er desto større grunn til å beklage store feiltrinn i min egen praksis. Dette forklarer også hvorfor jeg ikke lenger vil være å finne i BTs litteraturspalter.

Det dreier seg særlig om passasjer knyttet til handlingsreferat eller beskrivelser av bøkene, og handler om at jeg har tatt noen snarveier i arbeidet med å presentere bøkene for leserne. Dette angrer jeg på. Samtidig er det viktig for meg å understreke at jeg har lest alle bøker jeg har anmeldt og at kvalitetsvurderingen av bøkene er basert på min egen bedømmelse av disse.

Uansett skulle dette aldri skjedd. Jeg vil si unnskyld.