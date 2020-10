Vill Vill Vest er festivalen for de nye navnene på norske og bergenske musikkscenen. Maria Træbakken, også kjent som Zupermaria, var en av artistene som spilte i fjor. Nå er Bergens Tidende med på å sørge for at blir Vill Vill Vest i 2020. Foto: Tuva Åserud