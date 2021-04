– Jeg kommer til Bergen på sekundet

Regjeringen åpner for at bedriftsledere og skuespillere kan få reise inn i Norge. Det gleder kultursjefer i Bergen.

Stefan Larsson har ikke fått reise til Bergen siden januar. Foto: Rune Sævig (arkiv)

– De som har et strengt nødvendig behov for personer for å holde virksomheten i gang, kan nå søke om å få inn arbeidskraft, sier næringsminister Iselin Nybø (V) til NRK.

Ikke sett Bergen siden januar

Ifølge regjeringen blir unntaksordningen for innreise for strengt nødvendig, utenlandsk arbeidskraft utvidet.

Dette kan gjelde bedriftsledere, forskere, profesjonelle idrettsutøvere og skuespillere.

Stefan Larsson på pressevisningen av musikalen «Cabaret» en måned før pandemien traff Norge. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

DNS-sjef Stefan Larsson har ikke vært i Bergen siden januar. Det samme gjelder Festspill-direktør Anders Beyer, som er strandet i København.

Teatret har mange søknader inne til departementet om få sjefen inn til landet, men har ikke fått positivt svar.

Nå ser han lys i enden av tunnelen.

– Jeg lengter som en gal til å se DNS og folkene der igjen, så jeg kommer så kjapt som overhodet mulig. Jeg venter ikke et sekund, sier Larsson på telefon fra Stockholm.

Han har styrt teatret via PC-skjermen i flere måneder. Nå vil han tilbake til Bergen.

– Det føles nesten som en torturmetode, dette. Det er mange stykker jeg ikke har fått sett, «Et dukkehjem», «Madame Bovary». Nå er jeg klar, sier Larsson optimistisk.

– Frustrerende

DNS må likevel gjennom en søknadsrunde. Næringsdepartementet understreker at bestemmelsen med unntak og utvidelsen er ment å være snever, og vil tolkes strengt.

– Det er gledelig at det har kommet en slik ordning, og akkurat det vi hadde håpet på, sier Anders Beyer, direktør for Festspillene.

Anders Beyer har ikke vært i Bergen siden i januar. Foto: Bergens Tidende

Han har den siste tiden sittet på et hjemmekontor i København, og blitt nektet innreise til arbeidsplassen i Bergen.

– Det har vært kjempefrusterende å sitte i København når jeg burde sittet i Bergen. Dess tidligere jeg kan komme til Bergen, dess bedre, sier Beyer.

Nå håper han at også kunstnere og artister som medvirker i årets festspill, også skal få komme til Bergen.

– Det er noen artister man av forskjellige grunner bare ikke kan unnvære, sier Beyer.

Blant annet håper han at regissøren til teaterstykket «Erasmus Montanus» skal komme seg fra Danmark til Bergen.

– Det er avgjørende at vi får kunstnere og artister til åpnings- og avslutningsforestillingene, som faktisk er til stede fysisk. Vi har avlyst det meste av det vi kunne avlyse av utenlandske artister, forteller Beyer.