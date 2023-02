Disney dropper klassikere fra Andeby på grunn av kontroversiell karakter

To av tegneserieskaperen Don Rosas Onkel Skrue-tegneserier skal angivelig stanses for all fremtidig republisering. Norsk Donald-tegner synes det er trist.

To av Don Rosas Onkel Skrue-tegneserier skal angivelig ha blitt stanset fra all fremtidig publisering.

Det er Don Rosa selv som opplyser om saken på Facebook-gruppen «The Official Don Rosa Group.»

I innlegget sier Rosa at han har mottatt en e-post fra Disney, hvor selskapet skriver at historiene ikke lenger passer med selskapets verdier.

Spekulasjoner

Mediekonsernet Egmont har ansvaret for å distribuere Donald Duck-tegneseriene i Norge.

– Vi er kjent med saken, og dette gjelder også for noen utgivelser i Norge, opplyser pressekontakt Tonje Tornes til Nettavisen.

Ifølge Rosa dreier det seg om historiene «Verdens rikeste mann» og «En drøm for livet». Tornes vil ikke kommentere hvilke historier det er snakk om, men det spekuleres i at kontroversen gjelder karakteren «Bombie The Zombie». Han er en mørkhudet zombie som Onkel Skrue møter på i Afrika. Karakteren dukker opp i den sistnevnte av de to historiene.

Det er fremdeles ukjent om det vil bli gjort endringer i Roald Dahls bøker på norsk etter at forlaget Puffin har endret flere ord i de engelske bøkene. AP Photo / Andrew Burton / NTB

Norsk tegner: – Trist

Arild Midthun, Norges offisielle Donald-tegner, sier det er trist, men ikke uventet, at Disney stanser republisering av noen av historiene.

– Dette har vi i vår lille andedam visst en stund at kunne skje, sier han til NTB, og legger til at han synes det er trist.

– Selv vokste jeg opp med Donald Duck & Co, hvor høydepunktet hver uke var «En Disney-klassiker til glede for nye lesere», som selvsagt viste seg å være gjenopptrykk av Carl Barks sine klassiske historier. Det er arven etter nettopp Barks og Rosa vi forsøker å videreutvikle i vår lille produksjon, og jeg føler meg trygg på at våre fortellinger vil finne stadig nye lesere i inn- og utland, også i fremtiden, sier han videre.

Maleriet «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» fra 1893 malt av Christian Krohg ble mandag ettermiddag hengt opp i første etasje på Nasjonalmuseet.

Debatt om kansellering

Det går for tiden en debatt i Norge om såkalt kansellering. Den ble blusset opp etter at Nasjonalmuseets samlingsdirektør Stina Högkvist kalte Christian Krohgs verk «Leiv Eiriksson oppdager Amerika» for kolonistisk. Dette har hun senere beklaget.

Museumsdirektør Karin Hindsbo har understreket at Nasjonalmuseet ikke driver med kansellering. I kjølvannet av debatten besluttet museet å henge opp Krohg-verket i første etasje i en fire ukers periode.

Og i Storbritannia skal det britiske forlaget Puffin, som gir ut barnebøkene til Roald Dahl, endre ord flere ord i bøkene. Ord som «tjukk» og «stygg» forsvinner, og flere av karakterene er blitt kjønnsnøytrale.

Gyldendal, som gir ut bøkene til norsk-britiske Dahl i Norge, sa først at også de skulle gjøre endringer. Foreløpig er det uklart om de omtalte endringene vil skje her, og pr. nå gjelder de kun i Storbritannia.