Regissør Kjersti Horn blir ny sjef på Det Norske Teatret

Kjersti Horn overtar som teatersjef på Det Norske Teatret når Eirik Ulfsby går av i 2025 etter 14 år. Hun er første kvinnelige teatersjef ved DNT siden krigen.

Kjersti Horn er regissør ved Det Norske Teatret i dag.

Det opplyser informasjonssjef Ida Michaelsen i en SMS til NTB.

I juni sto det 17 personer på søkerlista til stillingen, ti kvinner og sju menn. Regissør Kjersti Horn fra Bærum ble presentert som kommende teatersjef på et allmøte mandag formiddag.

– Kjersti Horn har satt markante kunstnerlige avtrykk i nordisk scenekunst. De siste årene har hun opplevd eventyrlig kunstnerlig suksess. Horn har vist seg som en uredd regissør som med sine eksperimentelle og risikofylte prosjekter har nådd ut til et stort publikum, skriver Det Norske Teatret i en pressemelding.

– Det er en stor ære å få lov til å jobbe sammen med kunstnerne og staben på Det Norske Teatret for å gjøre prosjektet som teateret er både tydeligere og sterkere. Jeg ønsker å skape rom for at enda flere mennesker føler seg velkommen hos oss, sier Kjersti Horn.

Når hun overtar etter Ulfsby i 2025, blir Kjersti Horn første kvinne i stillingen siden Cally Monrad var teatersjef ved DNT under okkupasjonen i perioden 1942–45.