– Har ikke pratet på to dager

(Aftenposten): En smånervøs Alessandra Mele har spart stemmen før kveldens Eurovision-finale.

Alessandra og danserne utenfor arenaen i Liverpool lørdag ettermiddag.

Lørdag kveld er det alvor igjen for norsk-italienske Alessandra Mele. Som artist nummer 20 av 26 skal hun synge sin «Queen og Kings» i Eurovision-finalen.

Dagene etter semifinalen tirsdag, har handlet mye om å spare stemmen. Flere live-arrangement og intervjuer ble avlyst fordi hun ble «ordinert stemmehvile» av NRK.

I kveld må stemmen holde om hun skal imponere anslagsvis 160 millioner TV-seere.

– Jeg er klar, men kommer til å være litt nervøs før jeg går på scenen, selvfølgelig. Men det er normalt, det betyr at man bryr seg om det man gjør, sier Alessandra til Aftenposten før finalen.

13 ganger har hun og danserne nå fremført låten på scenen i Liverpool. Snakke mellom prøvene, har hun derimot ikke gjort. Det har gått i hermeleker og tegnspråk for å spare stemmen.

– Jeg har ikke pratet på to dager. Men nå er stemmen ikke bare tilbake, men bedre, føler jeg. Jeg er klar, sier Alessandra.

En blid Alessandra møtte norsk presse lørdag.

Nordiske favoritter

På oddsen tippes hun nå til en syvendeplass. Kveldens to store favoritter er våre naboland Sverige og Finland. På de sammenlagte oddslistene har svenske Loreen og hennes «Tattoo» steget hele uken, og hun står nå med en vinnersjanse på over 50 prosent.

Samtidig puster finske Käärijä og hans «Cha Cha Cha» Loreen mer og mer i nakken. Gjennom utallige prøver og semifinaler er hans elleville partylåt bare blitt mer og mer populær. Og da nesten 4000 fans i salen ble spurt om sin favoritt etter fredagens juryprøve, svarte mer enn én tredjedel Finland.

Finske Käärijä stiger som favoritt.

Svenske Aftonbladets erfarne slagerekspert Tobbe Ek er unormalt nervøs.

– Jeg tror at Sverige kommer til å vinne, men er absolutt ikke sikker. Käärijä har gjort utrolig stødige prøver, og vil folket ha en partylåt i år, er det han som kommer til å vinne, sier Ek til Aftenposten rett etter artistenes siste generalprøve.

Ek er likevel mektig imponert over Sveriges egen artist.

– Det er et bidrag som er skapt for TV-ruten, og det er filmisk, men med Loreen kjenner man likevel hvor «live» det er. Hun påvirkes av publikum, puster, gir fra seg ulike lyder og ler. Det gjør at kritikken Sverige alltid får om at alt er så polert, den gjelder ikke i år. Dette er utrolig levende, samtidig som det er perfekt, sier Tobbe Ek.

Om det er perfekt nok, får han og alle andre vite rundt midnatt lørdag.

Stiger på listene

Kort tid før Alessandra Mele står på scenen i Eurovision Song Contest i Liverpool har Norge steget til en femteplass på spilleselskapenes lister.

Så seint som tidligere lørdag lå Norge på en sjuendeplass å den samlede oversikten til Eurovisionworld.

Alessandra er artist nummer 20 av de 26 som skal i ilden i Liverpool Arena lørdag kveld. Sverige og Loreen er den store favoritten, med en anslått vinnersjanse på 52 prosent, foran finske Käärijä, med 22 prosent. Norge levnes en vinnersjanse på 2 prosent.