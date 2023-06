Hjørdis Losnedahl blir ny sjef for Litteraturhuset

Overtar etter Kristin Helle-Valle.

Kristin Helle-Valle har vært sjef på Litteraturhuset siden det åpnet.

19. mai gikk fristen for å søke jobben som daglig leder på Litteraturhuset i Bergen ut.

Hun som har stillingen i dag, Kristin Helle-Valle, har hatt jobben siden forprosjektet startet i 2009.

25 søkere nå

Styreleder Arne Selvik sa til BT 1. juni at de hadde fått 25 søkere og skulle ha intervjuer uken etter.

Hjørdis Losnedahl blir ny sjef på Litteraturhuset.

I et styremøte på Litteraturhuset torsdag bestemte styret seg for hvem som blir ny sjef for huset i Østre Skostredet.

Valget falt på Hjørdis Losnedahl.

12 søkere sist

Da stillingen som daglig leder ble utlyst i 2016, søkte blant andre forfatter Marit Eikemo på jobben.

Den gang var det 12 søkere og fire ble kalt inn til intervju, men Helle-Valle fikk den for en ny åremålsperiode.