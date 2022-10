Redaktørforeningen: – En selvfølge at vi må diskutere Baneheia-dekningen

Mediedekningen av Baneheia-saken blir et sentralt tema på Norsk Redaktørforenings høstmøte. Det er en selvfølge at dette må diskuteres, sier organisasjonen.

Reidun Kjelling Nybø i Redaktørforeningen sier mediene må ta selvkritikk for dekningen av Baneheia-saken. Foto: Javad Parsa / NTB

Fredag kunngjorde riksadvokat Jørn Maurud at han innstiller på frifinnelse av Viggo Kristiansen i Baneheia-saken. Samtidig blir Jan Helge Andersen etterforsket videre, opplyste riksadvokaten.

Bildene av Kristiansen og Andersen prydet avisforsidene over hele landet allerede dagen etter de ble pågrepet i 2000. Kristiansen og hans forsvarere har tidligere anklaget pressen for å bidra til forhåndsdømming i saken og for at det tok mange år før han til slutt fikk saken sin gjenopptatt.

– Fredagen var en svart dag for den norske rettsstaten, men det var heller ikke noen god dag for norsk presse, sier generalsekretær Reidun Kjelling Nybø i Norsk Redaktørforening til NTB.

Positivt med selvransakelse

Hun sier det er en selvfølge at også mediedekningen diskuteres, selv om det først og fremst er rettsvesenet som har sviktet i sin behandling av Viggo Kristiansen.

– En helt sentral oppgave for mediene er å avdekke kritikkverdige forhold. Mediene har også en plikt om å sette et kritisk søkelys på hvordan vi selv fyller denne samfunnsrollen.

Hun har merket seg at mange redaktører og kommentatorer allerede har reflektert over sin egen rolle i saken.

– Det er positivt. Det er en selvfølge at vi må diskutere dekningen, sier Nybø.

Ber alle redaksjoner diskutere saken

Redaktørforeningen er positive til å lage råd til redaktørene basert på den diskusjonen og evalueringen som allerede er i gang.

Saken ble også diskutert i Presseforbundets styre tidligere i høst, og der ble man enige om å invitere til et større seminar der mediedekningen av Baneheia-saken er tema, forklarer Nybø.

Hun ønsker å oppfordre redaksjoner over hele landet som arrangerer faglige samlinger hvor journalistikk er tema, om å sette Baneheia-dekningen på dagsordenen.

Baneheia-dekningen vil være et av de sentrale temaene når Redaktørforeningen holder høstmøte 2.–3. november.

– Vi kunne aldri ha invitert til en konferanse med en sal full av redaktører denne høsten uten at denne saken sto sentralt, sier Nybø.

