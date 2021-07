– Hatideologien lever i beste velgående. Den finnes i Norge, og i Bergen.

21. juli 2011 spilte Fredrik Saroea og resten av Datarock konsert på Utøya. I kveld spilte han for ungdommene slik han husket dem den kvelden. – Denne sangen er for alle ungdommene som tør å følge drømmene sine, sa søstrene Thiruchelvam i 9 grader nord. 120 mennesker samlet seg på USF Verftet for å minnes de 77 livene som gikk tapt i terrorangrepene 22. juli 2011.

– Hatideologien har ingen plass her, sier Marte Mjøs Persen.

Ti år og et par minutter etter at terroristen ble pågrepet på Utøya i 2011, samlet 120 publikummere seg på USF Verftet. Etter en dag uke fylt med taler, artikler og ord, var det tid for kunst og musikk.

Røkeriet var pyntet med dempet og varm belysning for kvelden. Noen i publikum var kledd i svart, men de fleste i farger.