Andréa (13) ble dratt på magen i full fart over brostein. Det var noe av det gøyeste hun gjorde i 2020.

Det var rart å ha julestemning i april, forteller skuespilleren om innspillingen av «Kristiana magiske tivolitheater».

Etter syv måneder med innspilling er Andréa Othilie Helén Wilhelmsen-Grøtnes tilbake i Bergen. Og hver kveld ser hun en ny episode av serien hun spiller i.

– På Tiktok har folk laget «fan pages» av meg. Det har aldri skjedd før, så det føles veldig rart, men også skikkelig koselig.

Andréa Othilie Helén Wilhelmsen-Grøtnes (13) forteller om raset av oppmerksomhet hun har opplevd etter lanseringen av NRKs nye julesuksess «Kristiana magiske tivolitheater».

Hun spiller rollen som Lobelia Butenschøn, datter av rikmannsskurken Erle Butenschøn.

– Det er veldig gøy å spille en sånn rolle, for vi er ganske ulike. Hun er jo ganske slem, påpeker 13-åringen.

Men meldinger fra fans er ikke de eneste skuespilleren får. Hun må også forsikre engasjerte seere om at hun ikke er like slem som Lobelia på ekte.

– Folk spør meg om jeg er snill i virkeligheten! Da sier jeg bare at jeg lover at jeg er det.

Erle Butenschøn (t.v.), spilt av Lena Kristin Ellingsen, sammen med datteren Lobelia Butenschøn, spilt av Andréa Wilhelmsen-Grøtnes.

Holder seg for ørene hver morgen

Andréa er fra Fjellsiden i Bergen, men har vokst opp flere steder. Under innspillingen av TV-serien bodde hun syv måneder i Oslo sammen med moren og faren.

Nå er hun tilbake på ungdomsskolen i Bergen, og det har ikke gått klassekameratene hus forbi at Andréa spiller i årets julekalender.

– De blir skikkelig sure på Lobelia noen ganger. Når hun gjør noe skikkelig slemt i serien, lurer jeg på om de blir litt sure på meg også, sier hun spøkefullt.

13-åringen kjenner seg ikke særlig igjen i rollen hun spiller, men poengterer likevel at Lobelia har en snill side også.

– Helt i begynnelsen ville hun jo gi penger til en tigger, men da fikk hun ikke lov av moren sin, forklarer hun.

Andréa og resten av teamet fikk kun se fire episoder før serien gikk på luften. Et problem som har oppstått etter at serien ble sendt, er at Andréa nå har sett akkurat like mye som alle andre – noen ganger henger hun til og med etter.

– Mange i klassen ser episodene om morgenen, før jeg har fått sett dem. Da er det jeg som må holde meg for ørene, og si at de ikke skal «spoile» hva som skjer, sier hun og ler.

Mens Andréa Othilie Helén Wilhelmsen-Grøtnes savner de nye vennene i Oslo, er det godt å komme tilbake til gamle venner i Bergen.

Dratt på magen gjennom gaten

Allerede i første episode av juleserien blir Andréa, eller, Lobelia, dratt på magen gjennom Oslos gater bak en hestekjerre.

– Jeg må innrømme at jeg ble ganske skremt da jeg leste manuset i forkant. Jeg måtte jo bare levere henne fra meg på settet om morgenen og håpe at jeg fikk henne hel tilbake, forteller mamma Hege Wilhelmsen Grøtnes.

For 13-åringen var dette det aller gøyeste som skjedde på settet. Hun fikk nemlig en hel halv dag med stuntopplæring fra en profesjonell stuntmann, i tillegg til at hun hadde beskyttelse som dekket nesten hele kroppen.

Å bli dratt i full fart over brostein var noe av det gøyeste Andréa gjorde i år.

– Det var skikkelig kult, og det gjorde ikke vondt i det hele tatt, sier Andréa entusiastisk.

Andre gode minner fra innspillingen deler hun med de andre barna som spiller i serien.

– Vi lo så mye når vi spilte inn serien. Vi var jo sammen hele tiden, så vi har blitt skikkelig gode venner. Vi chatter fortsatt på nettet, men jeg savner dem veldig, forteller hun.

Julestemning i april

En annen kollega hun har delt latterkramper – og sammenbrudd – sammen med, er Lena Kristin Ellingsen. Hun spiller skurken over alle skurker, nemlig Erle Butenschøn.

– Et veldig gøy minne er at Lena og jeg ikke klarte å spille inn scenen vår fordi vi fikk latterkrampe hele tiden. Vi fikk bare totalt sammenbrudd, og klarte ikke å ta oss sammen.

Latterkrampe-episoden skjedde dagen før juleferien, og Andréa tror det skyldtes ren utmattelse etter all jobbingen.

Serien ble spilt inn fra oktober 2020 til april 2021. Så mens våren ga fra seg sine første tegn i april, spradet skuespillerne rundt i overdådige vinterkåper under innspilling.

– Fikk du julestemning av å spille inn serien?

– Ja! Og det var ganske rart å ha julestemning i april, ler Andréa.