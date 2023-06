Rammstein-vokalist avviser overgrepsanklager

Det tyske tungrockbandet Rammstein har leid inn advokat etter at flere kvinner har anklaget vokalist Till Lindemann for overgrep. Lindemann avviser anklagene.

Rammsteins vokalist avviser anklagene om seksuelle overgrep. Det tyske bandet har spilt i Norge flere ganger, blant annet på Bjerkebanen i Oslo i fjor sommer.

NTB-AFP

Kopier lenke

Kopier lenke

Flere kvinner har stått fram og sagt at de er blitt dopet ned og rekruttert til å delta i seksuelle aktiviteter med Lindemann på fester etter bandets konserter. Saken begynte å rulle etter at en ung irsk kvinne fortalte i sosiale medier at hun var blitt dopet ned etter en konsert i Vilnius og at Lindemann hadde lagt an på henne.

Den 60 år gamle frontfiguren avviser anklagene kategorisk og har nå skaffet seg advokat.

– Flere kvinner har kommet med alvorlige anklager mot vår klient. Samtlige av disse påstandene er usanne, sier advokatfirmaet i en uttalelse. De sier også at de vil gå til rettslige skritt mot kvinnene som har anklaget Lindemann.

I kjølvannet av anklagene har gruppen har avlyst festene etter konserter i München og Berlin.

Tyske medier melder at en russisk kvinne som er anklaget for å ha rekruttert kvinner til seksuelt samkvem med Lindemann, er utestengt fra alle Rammstein-konserter inntil videre. Kvinnen kalte seg bandets «casting director» og har jobbet for dem siden 2019, skriver Die Welt.