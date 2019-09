Full klaff for Fjorden Baby

ÅPNING: Under åpningshelgen til nye Forum Scene sto Sturle Kvilekvål og Fjorden Baby på scenen. Eirik Brekke

Loddefjords store sønner er tilbake for fullt. Under lørdagens konsert fikk Fjorden Baby virkelig vist at de ikke har glemt sine gamle kunster. Og det går tydeligvis også an å skru brukbar lyd i de ombygde lokalene i gamle Forum Kino.

Det er nemlig synd å si at åpningshelgen til nye Forum Scene har gått helt smertefritt. Boikott fra politiske partier. Artister som velger å trekke seg i siste liten. Som om ikke det skulle være nok, avslørte torsdagens høytidelige åpning at akustikken også byr på store problemer.

På artistlisten denne lørdagskvelden sto det nye stjerneskuddet Egge, rapperen Derim, Miss Tati og Fjorden Baby.

På åpningslåten fikk Miss Tati følge på scenen av forfatter Frode Grytten som i anledning kvelden stilte med et nyskrevet dikt som supplement til Miss Tatis sang. Her fikk både Resett og investor Dan

Odfjell så ørene flagret til stor jubel fra salen. Det er tydelig at selv artister og publikum som ikke følger boikottlinjen, på ingen måte er apolitiske.

Miss Tati, alias Tatiana Palanca, var like gjennomført solid som alltid. Lyden var det derimot verre med. Langt fra noen krise, men nok en gang var det de dypeste frekvensene fra bass og trommer som

skapte problemer.

At publikum ennå ikke hadde fylt opp salen hjalp heller ikke. Sto du på området foran scenen låt det heller ullent, mens setene lenger bak formelig ristet for hver eneste dype tone.

De samme problemene hadde man forresten også på rockekonserter i Grieghallen tidlig på 80-tallet, men de siste årene har det sjelden vært noe å klage over.

STOR STEMNING: Publikum satte pris på Fjorden Baby. Eirik Brekke

Merkelig nok kom lyden seg atskillig da hovedattraksjonen Fjorden Baby kom på scenen. Noe av årsaken var at salen var nesten fullsatt med 1100 tilhørere som sørget for å dempe en del. Men lydteknikeren hadde sannsynligvis også lært et og annet trick underveis.

Vokalist Sturle Kvilekvål startet med åpningslåten «Karoline» og sørget for stor stemning fra første tone. Folk sang med for full hals og hadde tydeligvis ikke glemt teksten på de ti årene siden debutplaten.

Selv om Fjorden Baby knapt hadde spilt sammen på et par år, må de ha øvd desto mer iherdig de siste ukene. Dette låt praktfullt. Ikke en eneste feil tone eller takt. Ingen antydning til nøling eller usikkerhet. Jeg kan faktisk aldri huske å ha hørt dem så bra noensinne. Og fremdeles låter bandet umiskjennelig Bergen og 5071 Loddefjord.

Det meste av materialet var hentet fra de to første platene. Men Fjorden benyttet selvfølgelig også anledningen til å presentere sin ferske single «Nice Time City High» som ble sluppet for et par dager

siden. (Ingen fare til tross for den engelske tittelen. Teksten er på umiskjennelig bærrgensk).

GOD TRØKK: Sturle Kvilekvål og Fjorden Baby rocket Forum. Eirik Brekke

Aldri har det vel vært danset heftigere i Forums mer enn 70 år gamle historie. Til og med mellom setene bakerst i salen.

Forum er bygget som kino, og den visuelle produksjonen overgikk denne kvelden mye av det som ellers vises på byens konsertscener. Hele scenens bakvegg er en eneste stor skjerm med en bildekvalitet fullt på høyde med dyreste tv-ene på Power og Elkjøp.

Både Miss Tati og Fjorden Baby benyttet de visuelle mulighetene til fulle, og la listen høyt for det som skal skje i Forum i løpet av høsten.

Under ekstranumrene viftet vokalist Sturle med et enormt regnbueflagg som noen hadde kastet opp på scenen. På storskjermen ble det vist forbudsskilt med hakekors.

Selvfølgelig er ikke Fjorden Baby så apolitiske som de forsøkte å late som i lørdagens BT-intervju.