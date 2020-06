Milliondryss til kultur-Bergen: – Kommunen har knust sparegrisen. Vi fryktet total kollaps.

Disse kulturvirksomhetene har fått koronastøtte fra Bergen kommune:

Kulturhus:

Kulturhuset Østre (144.000 kroner), Stiftelsen Kulturhuset USF (1,768 millioner), Stiftelsen Bergen Kjøtt (140.000 kroner), Teaterdrift – Cornerteateret (610.000 kroner)

Festivaler:

Bergen internasjonale filmfestival (250.000 kroner), Bergenfest (200.000 kroner), Vill Vill Vest (100.000 kroner), Beyond The Gates (200.000 kroner).

Scener:

Forum Scene AS (665.000 kroner). Grieghallen (3 millioner kroner), Ole Bull Scene AS (1,560 millioner kroner), Scenetjenester AS – Rick’s (55.000 kroner).

Kunsthall, gallerier, visningsrom:

Bergen Kunsthall (400.000 kroner), Bergensgalleriet (50.000 kroner), Kunstgarasjen (120.000 kroner), Palmera (85.000 kroner), S12 Galleri og Verksted (55.000 kroner), Studio Cecilia X. Zhang AS (18.000 kroner).

Plateselskap, musikkformidling og produksjon:

Bergen Bonanza v/Einar Olsson (20.000 kroner), All Ice AS (75.000 kroner), Bergen Live (425.000 kroner), Brilliance Live (70.000 kroner), Datarock AS (65.000 kroner), Degaton Records (20.000 kroner), Foreningen Ekko (170.000 kroner), Kakkmaddafakka (70.000 kroner), Kristian Wedberg (70.000 kroner), Opera Bergen (164.000 kroner), Pilot Music (10.000 kroner), Ploink AS (20.000 kroner), Santorinios Music (5000 kroner), Standing Ovation AS (65.000 kroner), Tune Park DA (45.000 kroner).

Studio, kunstproduksjon, kunstnerfellesskap:

Aldea AS (150.000 kroner), Alt Går Bra (50.000 kroner), Stiftelsen History Disposal Unit (100.000 kroner), Foreningen Trykkeriet (300.000 kroner), Tilfluktsrommet/Einar Sogstad (30.000 kroner).

Sceneproduksjon og medier

Linda Børnes (60.000 kroner), Nordiske Mediedager (550.000 kroner), Stand Up Bergen (45.000 kroner).