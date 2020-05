Sigrid kåret til «Årets spellemann»

Artisten fra Ålesund mottok musikkbransjens gjeveste pris på Lindmo-innspilling.

Sigrid slo for alvor gjennom i 2017. Her fra Koengen sommeren 2019. Foto: Bård Bøe

Prisen ble delt ut under denne ukens opptak til TV-programmet Lindmo, som sendes fredag kveld på NRK.

Det var NRK som omtalte saken først.

Artisten overtar prisen fra fjorårets vinner Alan Walker.

Se liste over vinnerne så langt nederst i saken.

Flere andre artister, deriblant Odd Nordstoga og Bjørn Eidsvåg, leste opp juryens begrunnelse i en forhåndsinnspilt video, som blant annet lød slik:

– Årets spellemann er hardtarbeidende, seriøs og oser av energi.

– Det er sprøtt. Det er noe av det største som kan skje, er det ikke det da? var Sigrids reaksjon, ifølge NRK.

Årets direktesending av Spellemannsprisen skulle egentlig funnet sted lørdag 28. mars, men har som mye annet blitt avlyst på grunn av korona.

I stedet deles prisene ut på flere forskjellige NRK-plattformer i løpet av 1. mai-helgen. Klokken 22.00 lørdag skal utdelingene «oppsummeres» i en sending på NRK1.

To av årets priser gikk til vestlendinger.

BIT20 Ensemble vant pris i kategorien samtid for albumet «The Exotica Album», med Trond Madsen og solister Kjetil Møster og Jørgen Træen.

I en pressemelding skriver gruppen:

– Wow! «The Exotica Album» har vunnet en Spellemann. Vi har veldig mange å takke, men selvsagt skal komponisten Øyving Torvund trekkes frem litt ekstra.

I tillegg vant Gaahls WYRD fra Sunnfjord årets pris i metal-kategorien for albumet «GastiR – Ghosts invited». De takker alle involverte i albuminnspillingen i en Instagram-post.

Maria Solheim og Silje Sirnes Winje i kategorien barnemusikk for albumet «Bråkebøttebaluba»

Ledfoot i kategorien blues for «White Crow»

brenn. i kategorien rock for «Elsker»

Jørund Vålandsmyr & Menigheten i kategorien country for «Til dere som er lykkelige»

André Bratten i kategorien elektronika for «Pax Americana»

Morgonrode i kategorien folkemusikk/tradisjonsmusikk for «Morgonrode»

Konradsen i kategorien indie/alternativ for «Saints and Sebastian Stories»

Mats Eilertsen Trio i kategorien jazz for «And Then Comes The Night»

Oslo Filharmoniske Orkester i kategorien klassisk for «Mahler Symphony No. 3»

Seeb i kategorien popgruppe for «Seeb 2019»

Isah i kategorien urban for «Sukkerspinn & Hodepine», i tillegg til prisen «Årets gjennombrudd» og Gramostipendet

Frida Ånnevik i kategorien viser for «Andre sanger»

Erlend Apneseth Trio & Frode Haltli i åpen klasse for «Salika, Molika»

Karpe i kategorien årets album for «SAS PLUSS/SAS PUSSY»

Lars Reiersen (Larsiveli) i kateogirne årets låtskriver for «Larsiveli 2019»

Anna of the North (Noah Lee) i kategorien årets musikkvideo for «Leaning On Myself»

Signe Marie Rustad i kategorien årets tekstforfatter for «When Words Flew Freely»

TONOs komponistpris gikk til Helge Iberg for «Helge Iberg: Songs from the Planet of Life»