Super-Bodil løyser verdsproblem

Berge kloden? Bodil Lunde Rørtveit prøver med humor og konglar.

Sist ho laga framsyning, handla det om å redde havet. På Festspillene i 2017, i kjole av blå bossposar, handsama ho plastproblemet kunstnerisk i framsyninga «Sustain».

No tek songar og komponist Bodil Lunde Rørtveit like godt for seg heile planeten Tellus, kloden vår.